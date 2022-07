Foot: Inaki Williams a choisi de jouer pour le Ghana

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Inaki Williams a officialisé son choix de jouer pour le Ghana. L'attaquant de l'Athletic Bilbao, 28 ans, avait porté à une reprise le maillot de l'Espagne lors d'un match amical en 2016.

C'est une nouvelle étape dans le parcours d'Inaki Williams. L'attaquant de 28 ans, qui a effectué toute sa carrière jusqu'ici à l'Athletic Bilbao, va représenter le Ghana. Pourtant, lui qui est né au Pays basque, à Bilbao, a déjà porté à une reprise le maillot de la Roja, lors d'un match amical en 2016.

Les parents d'Inaki Williams sont originaires du Ghana, offrant la double-nationalité au joueur. "Chaque pas que l'on fait a un sens, un regard vers l'avenir qui laisse lui-même une trace. Un héritage. Mes parents m'ont élevé avec des valeurs basées sur l'humilité, le respect et l'amour, se justifie-t-il dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. C'est pourquoi je sens que le moment est venu pour moi de retrouver mes origines, et l'Afrique et le Ghana qui signifient tant pour moi et ma famille."

Le Ghana dispute la Coupe du monde

Le règlement de la FIFA permet aux joueurs de changer de nationalité sportive à partir du moment où ils n'ont pas disputé de match officiel ou plus de trois matchs pour une sélection avant 21 ans. Passé aussi par les sélections de jeunes avec l'Espagne, Inaki Williams n'a finalement jamais eu sa chance lors d'une compétition internationale avec l'équipe première.

Inaki Williams va donc avoir l'occasion de disputer, en principe, la prochaine Coupe du monde, au Qatar, où le Ghana se trouve dans un groupe avec le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud. La saison dernière, avec l'Athletic Bilbao, il a marqué à huit reprises et délivré six passes décisives, toutes compétitions confondues, en 42 matchs.

Ces dernières semaines, le site spécialisé Ghanasoccer indiquait que la Fédération tentait de convaincre les différents binationaux de représenter les Black Stars. Le nom d'Inaki Williams était déjà cité aux côtés de Callum Hudson Odo, Eddie Nketiah ou Mohammed Salisu. Les dirigeants essaient aussi de convaincre Nico Williams, le frère d'Inaki et qui évolue au poste d'ailier droit, à l'Athletic Bilbao, à 19 ans.