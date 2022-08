Foot: message de Zelensky, hymne, sécurité... comment s'est déroulée la reprise du championnat ukrainien?

Après une saison stoppée définitivement en cours de route en raison de l'invasion russe, le championnat ukrainien de football était de retour ce mardi avec quatre matchs, dont une affiche entre le Shakhtar Donetsk et le Metalist Karkiv. Un moment symbolique et chargé en émotions.

Six mois après le début de l'invasion russe, le championnat ukrainien de football était de retour ce mardi. Le Shakhtar Donetsk, leader du championnat avant l'arrêt décrété de la dernière saison, a ouvert le bal face au Metalist Kharkiv. Le match s'est déroulé au stade olympique de Kiev, sans aucun spectateur.

Si les deux équipes n'ont pas réussi à se départager sur le terrain (0-0), l'enjeu était ailleurs. Avant le coup d'envoi, l'hymne national a été interprété par Mykhailo Khoma, déjà habitué à le chanter avant les matchs de la sélection nationale. Main sur le cœur pour les locaux, drapeau sur le dos, arbitres et joueurs ont vécu un moment émouvant et forcément symbolique. Un message du président Volodymyr Zelensky a aussi été diffusé.

Sur les 22 joueurs qui ont débuté la partie, seuls deux hommes n'étaient pas des locaux: le latéral brésilien Lucas Taylor et le milieu croate Neven Đurasek, du côté du Shakhtar Donetsk. Le club, qui disputera la prochaine Ligue des champions, avait pris l'habitude d'accueillir une vaste colonie de Brésiliens au sein de son effectif: ils sont pratiquement tous partis. A l'image de Teté, qui a rejoint l'OL.

"Le football ukrainien est vivant"

En ce qui concerne la sécurité, toutes les rencontres du championnat ukrainien se disputeront sans le moindre spectateur. En raison du conflit, les parties se joueront dans la région de Kiev ou dans l'ouest du pays. Tous les stades devront disposer d'un abri anti-aérien et des militaires assureront la sécurité des équipes. Les matchs pourraient être interrompus si les sirènes retentissent. Les joueurs et membres du staff devront alors se réfugier dans les vestiaires lors des raids aériens.

Comme un symbole, c'est un combattant du régiment Azov, la garde nationale ukrainienne, qui a donné le coup d'envoi de la rencontre entre le Shakhtar Donetsk et Metalist Kharkiv. Des banderoles de paix ont aussi été déployées par les joueurs. Trois autres matchs ont été disputés mardi, sans aucun problème majeur.

Nommé en juin dernier en tant qu'entraîneur du Shakhtar Donetsk, le Croate Igor Jovićević a vécu selon lui "un événement historique". "Cela signifie que nous sommes en vie. Le FC Shakhtar est vivant et le football ukrainien est vivant, a lancé le technicien en conférence de presse. Et le discours du président Zelensky nous donne de l'espoir et de l'inspiration pour aller de l'avant. S'il se bat pour toute l'Ukraine, alors nous pouvons aussi apporter une petite contribution pour tous les gens qui aiment le football."