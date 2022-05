Football amateur: 24 ans de suspension pour un joueur ayant frappé un arbitre dans la Somme

Coupable d'avoir frappé le jeune arbitre Théo Boucher, un joueur a été sanctionné par le district de la Somme d'une interdiction de jouer en club pendant 24 ans. Côté judiciaire, l'affaire sera jugée fin juin au tribunal d'Amiens.

Les agresseurs de Théo Boucher connaissent leur sanction. Sportive, du moins. Plus d'un mois après l'agression du jeune arbitre lors du match entre le RC Salouël-Saleux (RC2S) et le USOAAS d'Albert en championnat des moins de 17 ans (U17), le district de football de la Somme a sanctionné l'un des deux joueurs qui avait frappé le jeune officiel d'une interdiction de jouer en club pendant 24 ans. L'autre joueur impliqué a lui pris deux ans. Côté judiciaire, l'affaire sera jugée le 23 juin au tribunal d'Amiens.

Un jour d'ITT et une lésion du crâne

Le 2 avril dernier, le jeune arbitre dirige pour la première fois un match de football au centre. Il exclut l'un des joueurs, avant que la mère du principal intéressé ne perde ses nerfs et donne une gifle à l'arbitre. Le frère du joueur intervient aussi et assène un coup de tête. Le joueur expulsé, lui, surenchérit en donnant plusieurs coups. Résultat, un jour d'incapacité temporaire de travail (ITT) et une lésion assez importante au niveau du crâne. Théo a porté plainte. Au total, quatre personnes avaient été interpellées le 11 avril.

Il y a quelques semaines, le jeune arbitre confiait à RMC Sport qu'il reviendrait sur le terrain "avec une boule au ventre", en affirmant que ce ne serait "plus pareil". Cet incident a profondément marqué Théo Boucher. "C'est une maman qui doit éduquer ses enfants, on a plein de devoirs en tant que parents. Dans ma tête je n'ai pas compris. J'étais vraiment surpris, ça vient d'une mère d'enfants qui doit avoir du respect envers les autres. Elle a 44 ans, à 44 ans on ne fait pas ça et on réfléchit avant ses actes."