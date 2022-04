Somme: quatre personnes interpellées, dont une mère, après l'agression d'un arbitre amateur

Quatre personnes, dont une mère de famille et ses deux enfants, ont été interpellées à la suite de l'agression d'un jeune arbitre amateur dans la Somme.

L'affaire avait été révélée la semaine passée, et les rencontres prévues le week-end suivant dans le département avaient été annulées. Les faits remontent au samedi 2 avril, lors d'un match au stade Marc-Lourselle, vers Amiens. Le RC Salouël-Saleux (RC2S) recevait le USOAAS d'Albert en championnat des moins de 17 ans (U17). Après la rencontre, Théo, jeune arbitre de 18 ans pour la première fois au centre, se fait insulter par des parents présents au bord de la pelouse.

Une audience le 23 juin

Un joueur invective le jeune officiel, qui lui adresse un carton rouge. C'est à ce moment-là, que la mère du footballeur perd ses nerfs et donne une gifle à l'arbitre. Le frère du joueur intervient aussi et assène un coup de tête. Le joueur expulsé, lui, surenchérit en donnant plusieurs coups. Résultat, 1 jour d'incapacité temporaire de travail (ITT) et une lésion assez importante au niveau du crâne. Théo a porté plainte.

Au total, quatre personnes, dont la mère de famille et ses deux enfants, ont été interpellées lundi 11 avril. Parmi les mis en cause, les deux mineurs vont faire l'objet d'une mesure de réparation pénale. Les deux autres suspects, majeurs, seront jugés le 23 juin devant le tribunal correctionnel pour violences volontaires suivies d'une ITT n'exécdant pas huit jours, sur une personne chargée d'une mission de service public.