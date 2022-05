Football amateur: après le 22-1 encaissé, le président de Septèmes répond aux soupçons d'arrangement avec Arles

Invité sur BFM Marseille, alors que la polémique enfle dans le football amateur face à l'ampleur inédite du score (22-1) encaissé par le FC Septèmes, le président du club atomisé par l'AC Arles, Salah Nasri tenait à balayer les accusations de corruption. Le résultat du match a en effet permis à Arles de reprendre la tête de la poule C en Régional 2 à la faveur d'une... meilleure différence de buts.

L’étrange succès d’Arles contre Septèmes a braqué les projecteurs sur le championnat de Régional 2 qui, en temps normal, serait resté dans l’anonymat. Sauf que l’enjeu et le score d’une rencontre de la poule C en Ligue Méditerranée ont suscité la polémique, exposant le monde amateur aux yeux de tous. Seul le premier du groupe obtiendra la montée en R1, l’élite régionale. Or, avant cette 22e journée, Martigues devançait l’AC Arles à la différence de buts, les deux équipes étant à égalité de points au classement. Martigues ayant gagné 6-0, Arles avait besoin de réaliser un énorme carton pour prendre la tête du classement. Et ce fut fait avec un improbable 22-1 contre le FC Septèmes. Un score de rugby plus que de football qui permet aux Arlésiens de renverser la table et de devancer Martigues à la différence de buts à une journée de la fin du championnat, d’où les soupçons.

La Ligue Méditerranée a d’ailleurs ouvert une enquête pour répondre aux suspicions de corruption qui entourent cette rencontre. "Si on m’accuse clairement, nous irons porter plainte avec mes avocats pour propos calomnieux, a réagi Salah Nasri, président du FC Septèmes sur BFM Marseille. Il est hors de question que j’encaisse ce genre d’accusations alors qu’elles ne sont pas du tout fondées et fausses. A aucun moment le match n’a été arrangé avec Arles. Quand on ne connaît pas l’histoire, évidemment que le score est très fleuve et limite pas logique pour un niveau de R2. C’est l’équipe réserve qui est allée jouer à Arles pour ne pas faire forfait, justement dans le but de préserver l’éthique du championnat. Si on avait déclaré forfait, Arles aurait crié au scandale."

Joint lundi soir par RMC Sport, le président du club de Martigues, Alain Nersessian, dit attendre avec impatience le résultat de l’enquête menée par la Ligue Méditerranée face à "un score rare et tout bonnement incroyable". "On entretient de très bonnes relations avec Martigues, a tempéré Salah Nasri sur BFM Marseille. Le directeur sportif est un ami avec lequel on partage régulièrement des repas ensemble et avec lequel j’ai travaillé pendant des années à Consolat. Le président, je l’ai eu hier au téléphone en lui expliquant que je comprenais sa situation mais que personne ne s’était offusqué quand lui il est venu nous battre de sept buts chez nous avec l’équipe titulaire."