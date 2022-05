Football amateur: l’AC Arles s’impose 22-1, Martigues crie au scandale et dénonce "une parodie de football"

A la lutte avec le FC Martigues pour la montée en Régional 1, l’AC Arles a infligé un étonnant 22-1 au FC Septemes dimanche lors de l’avant-dernière journée de la poule C de Régional 2. Vainqueurs 6-0 de Gardanne-Biver, les Martégaux, en colère, redoutent un match arrangé et attendent une réaction de la Ligue.

Vers un scandale dans le foot amateur ? Depuis ce week-end, une polémique accompagne la course à la montée en Régional 1 dans la Ligue Méditerranée. Deux clubs sont à la bagarre et à égalité de points pour obtenir le précieux sésame en R1 : le FC Martigues, leader avant la 22e journée, devançait l’AC Arles à la faveur d’une meilleure différence de buts.

Dimanche, en dépit d’un gros carton des Martégaux 6-0 face à Gardanne-Biver, c’est Arles qui a repris les commandes du classement à une journée de la fin grâce à un succès, ou plutôt à un incroyable carton 22-1 contre le FC Septeme. Oui, oui, 22-1 ! Un but toutes les quatre minutes pour les joueurs des Bouches-du-Rhône face à une équipe contre laquelle ils s’étaient inclinés 4-1 à l’aller, en janvier… Louche ?

En tous les cas, Arles a chipé la 1ere place du groupe à Martigues grâce à une différence de buts désormais à son avantage ! Selon un journaliste de La Provence présent au match, le gardien de Septemes n’avait même pas de gants et a dû en emprunter au portier arlésien. Et seulement un joueur présent au match aller a joué dimanche après-midi.

"On ne va certainement pas en rester là", prévient le président de Martigues

Du côté de Martigues, on ne décolère pas : "C’est un véritable scandale, se fâche le président Alain Nersessian lundi dans le média provençal. On est obligé de se poser des questions et de mettre en doute ce résultat. Forcément que l’on va se pencher sur ce match afin de pouvoir comprendre ce qui a pu conduire à ce score inimaginable. On va attendre de connaître également la réaction, que nous attendons, de la Ligue face à cette parodie de football. On avisera après de la suite à donner mais on ne va certainement pas en rester-là."

Du côté de Arles, les acéistes se félicitent d’avoir repris la première place dans un post sur les réseaux sociaux. Une publication qui a suscité bien sûr beaucoup de commentaires….