Football amateur: ce que risquent les agresseurs de l'arbitre en Seine-et-Marne

Un arbitre de district a été violemment pris à partie à la sortie d'un match dimanche dernier, à Melun. Contacté par RMC Sport, le président du district de Seine-et-Marne a condamné fermement cette agression. Les porteurs de coups risquent gros.

Une scène déjà visualisée plus de 140 000 fois. A l'issue de la rencontre Melun (C) - Bagneaux Nemours ce week-end en deuxième division de district de Seine-et-Marne, l'arbitre du match a été agressé comme le montre une séquence publiée sur les réseaux sociaux. L'homme en jaune est frappé et insulté par des "supporters" du club de Melun, dont un individu habillé en noir. Ce dernier n'aurait pas apprécié une décision arbitrale en première mi-temps.

L'arbitre a porté plainte

L’arbitre a essuyé des coups de poing de la part de plusieurs individus sur le chemin, tandis qu’un autre - et il n'était pas le seul, encourageait bruyamment les agresseurs, en criant: "Mettez lui des tartes". "On déplore totalement ce type d'agissements, quelles qu'en soient les raisons. Les gestes sont inacceptables", déclare Philippe Collot, président du district du 77, contacté par RMC Sport.

Une réunion de crise du comité directeur se tiendra dès ce mard soir. La commission de discipline locale s'est elle saisit du dossier, qui sera placé en instruction demain. L'arbitre a décidé de porter plainte. Pendant l'étude de ce cas, le district de Seine-et-Marne prévoit d'entendre les différents acteurs impliqués. Selon nos informations, les porteurs de coups risquent une amende, une interdiction de licence ou encore 2 à 4 ans de suspension. Une exclusion du club de la compétition est aussi envisagée, si des manquements sont relevés.