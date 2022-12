Football amateur: un joueur de Régional 2 écope de 30 ans de suspension après avoir frappé un arbitre

Un joueur du Blanc, club situé dans l’Indre et évoluant en Régional 2, est sanctionné de 30 ans de suspension après avoir asséné un coup de coude dans la mâchoire d'un arbitre, rapporte L’Equipe ce jeudi. Son club écope également de cinq points de retrait au classement.

Il va payer son coup de sang le prix fort. Selon L’Equipe, un joueur du Blanc, un club de football situé dans l’Indre et évoluant en Régional 2 (septième échelon national), a écopé d’une suspension de 30 ans après avoir porté un coup de coude au visage d’un arbitre.

La commission de discipline de la Ligue du Centre-Val de Loire a également décidé de lui infliger une "amende complémentaire" de 234 euros en plus de l’amende habituelle en cas de suspension. Le club du Blanc écope également de cinq points de retrait au classement.

Le match n'avait jamais repris

Le 12 novembre dernier, lors d’un match entre son équipe et Fussy-Saint-Martin (Cher), le joueur avait asséné un coup de coude dans la mâchoire de l’officiel de la rencontre. Comme rapporté par France Bleu, le match avait été interrompu et n’avait jamais repris.

Sur sa page Facebook, le club du joueur s’était montré extrêmement ferme: "Le club condamne fermement cette attitude et nous tenons à présenter toutes nos excuses tout d'abord à l'arbitre de la rencontre et sa famille, mais aussi à tous nos sympathisants, amis et supporters, ainsi qu'au district de l'Indre de football et à la Ligue du centre val de loire de football."