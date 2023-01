Football: Casillas, Agüero, "golden card"... Tout savoir sur la Kings League, la nouvelle compétition lancée par Piqué

Gerard Piqué vient de lancer la Kings League, une toute nouvelle compétition où des anciennes gloires du football et des célébrités du web dirigent leur équipe. Le champion du monde 2010 a notamment décidé d’instaurer des règles empruntées au water-polo, au tennis… et une mystérieuse "golden card" qui permet de renverser le cours d’un match. Le tout pour un carton d'audience sur Twitch.

Vous voulez vous intéresser à la Kings League? Prenez ce que vous connaissez du football, gardez seulement le principe de marquer des buts, oubliez tout le reste… et vous êtes prêts à comprendre la toute nouvelle trouvaille de Gerard Piqué.

Le 1er janvier dernier, l’ancien défenseur du Barça, retraité depuis quelques semaines et déjà à l’origine d’une refonte complète de la Coupe Davis de tennis, a officialisé le lancement de sa compétition de football. Cette dernière, organisée dans un port industriel près de l’aéroport de Barcelone, est composée de 12 journées et se terminera le 19 mars prochain.

Casillas et Agüero sont de la partie

Avant de se pencher sur les nombreuses originalités instaurées par Piqué, le principe de base de la Kings League est (relativement) simple. Pendant trois mois et demi, à peu près chaque week-end, 12 équipes de 12 joueurs vont s’affronter. Chacune de ces formations est présidée par une célébrité du foot ou du net. Ainsi, Iker Casillas (1K FC), Sergio Agüero (Kunisports) ou le célèbre streamer Ibai (Porcinos FC) sont chacun patron de leur équipe.

Les rencontres durent deux fois 20 minutes et se disputent à sept contre contre sept, avec cinq remplaçants. Si les formations sont dirigées par des célébrités, les joueurs qui la composent, eux, sont d’illustres inconnus. Les 10 premiers éléments de chaque équipe ont été sélectionnés via un tirage au sort auquel tout le monde pouvait s’inscrire. Les 11e et 12e joueurs sont des professionnels ou d'anciens professionnels. L’un reste dans l’équipe pendant toute la durée du championnat, l’autre peut changer d’une semaine à l’autre. À titre d’exemple, Joan Capdevila, ancien international espagnol aux 60 sélections, a participé à la première journée. Javier Saviola (ex Monaco, Barça, Real Madrid...) est attendu pour la prochaine, tandis que Ricardinho, légende du futsal, a également annoncé sa participation, sans révéler le nom de l’équipe qu’il défendra.

Water-polo, exclusions temporaires et remplacements illimités

Jusque-là, la Kings League ressemble à une compétition classique. Mais ne sous-estimez pas la créativité de Piqué, qui a instauré de nombreuses règles pour le moins originales: un coup d’envoi où tous les joueurs sont en ligne au niveau de leur but et attendent le coup de sifflet pour courir en direction du ballon laissé au milieu du terrain (comme au water-polo), des exclusions temporaires (deux minutes pour un carton jaune, cinq pour un rouge), des remplacements illimités, un recours à la vidéo par match, avec possibilité de garder cet avantage si la décision est favorable à la manière du tennis avec le Hawk-Eye et, en cas de match nul, une séance de tirs au but avec un départ du rond central et cinq secondes pour marquer.

Une "golden card" pour tout changer

Ceux qui trouvent que les règles énoncées ci-dessus bousculent trop leurs habitudes doivent s’abstenir de lire la suite. Car la plus grande folie de Piqué est assurément l’instauration d’une "golden card", une sorte de joker que l’on peut dégainer à tout moment pour changer le cours d’un match. Avant chaque rencontre, les capitaines peuvent tirer l’une des cinq cartes suivantes: penalty instantané, voler la carte de l’adversaire, retirer un joueur adverse pendant deux minutes, but compte double dans la minute suivante et enfin la "carte en or", qui laisse à l’équipe le soin de choisir l’un des quatre "pouvoirs" cités précédemment.

Dès la première journée, ces golden cards ont eu tout l’effet escompté. Alors que le Rayo de Barcelona était mené 3-2, l’équipe présidée par le youtuber et streamer Spursito a sorti son joker "penalty instantané" pour revenir au score. Sauf que la formation de Casillas avait la carte qui lui permettait de voler celle de son adversaire. Résultat: penalty pour l’équipe de Casillas… et victoire 4-2.

Sept millions de vues cumulées pour la première journée sur Twitch

Le spectacle est garanti et le public semble au rendez-vous. Uniquement diffusée sur Twitch, la vidéo de la première journée de la Kings League comptabilise au total plus de sept millions de vues sur la plateforme de streaming et un million de personnes sont d’ores et déjà abonnés à la chaîne officielle du championnat. De quoi donner des envies à Piqué, le champion du monde 2010 et ses associés envisageant d’organiser les matchs dans une salle d’environ 300 places. Avant de voir encore plus grand ? Rien n’est jamais trop fou pour l’ancien Barcelonais.