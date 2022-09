Coupe Davis: le président de la FFT Moretton dézingue Gerard Piqué, qui veut juste "que l'argent rentre"

Le président de la Fédération Française de Tennis Gilles Moretton adresse un tacle au nouveau format de la Coupe Davis et à son chef d'orchestre Gerard Piqué, alors que les rencontres se disputent dans une ambiance très calme à Hambourg entre la France et l'Allemagne.

"Je trouve que l’intérêt sportif a disparu". Dans les colonnes de L’Équipe, Gilles Moretton, président de la FFT, critique la Coupe Davis version Cosmos, le nouveau promoteur de la compétition dirigé par le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué. Les rencontres de la phase de groupe se disputent sur une semaine, à Hambourg pour le groupe de la France, avant une phase finale à Malaga fin novembre.

"Je n'ai rien contre les souks à Marrakech, mais quand même..."

"Allemagne-France à Hambourg, ça peut être intéressant, estime-t-il. Mais quand on voit des matchs comme Belgique-Australie qui n'intéressent personne ici, qu'on va arriver à des matchs en fin de semaine qui peuvent n'avoir aucun enjeu... Le schéma de départ a tellement changé depuis le début, on ne s'y retrouve pas. L'an prochain, avec les semaines à rallonge pour certains Masters 1000, le tour qualificatif de Coupe Davis ne sera pas protégé, il y aura des tournois ATP en même temps. On navigue à vue, en fait". Moins de 1.000 spectateurs ont assisté à la première rencontre entre Bonzi et Struff mercredi.

Moretton revient ensuite sur les conditions d’organisation de la compétition. "Les quatre villes hôtes ont payé. Elles paient cher, rappelle-t-il. Pour l'organisateur, c'est une perte évidente". Et explique que la France a été appelée à accueillir l’événement. "On avait été impliqués dans les négociations, puisque Gerard Piqué était venu nous voir pour nous faire des propositions dans un deuxième temps. On nous drague, on aimerait bien que la France revienne dans l'organisation, mais les montants demandés ne sont d'ailleurs pas toujours les mêmes dans ce que j'entends. Les règles du jeu ne sont pas claires. Rien n'est clair. (…) Je n'ai rien contre les souks à Marrakech, mais quand même... On nous proposait aussi la phase finale, en échange d'autre chose. Pour moi, ça n'est pas très sérieux".

"Piqué se moque du tennis"

Et le président de la FFT conclut en taclant violement le footballeur espagnol, à l’origine de ce format en place depuis 2019: "Piqué se moque du tennis, ce qu'il veut, c'est trouver un système pour que l'argent rentre, lance-t-il. Là, depuis trois ans, ils ont perdu beaucoup d'argent. Au niveau des prize money pour les joueurs, on n'en est plus aux montants annoncés au début. On se cherche. Et je trouve que l’intérêt sportif a disparu".

Vainqueur d’Otte malgré la défaite des Bleus contre l'Allemagne (1-2), Mannarino avait aussi regretté cette ambiance feutrée, ce mercredi. "Pour un match de Coupe Davis, après avoir connu tous les grands matchs qu’il y a eu, de voir une ambiance un peu triste comme ça, ce n’est pas génial, râlait-il. Après, il faut comprendre, c’est difficile de venir d’Australie pour venir voir un Belgique-Australie à Hambourg. Il faut être courageux pour faire ça. (…) J’espère qu’on aura une meilleure ambiance ce week-end". Les Bleus sont attendus sur le court contre l’Australie ce jeudi, avant de boucler leur semaine contre la Belgique samedi.