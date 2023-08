Football: Giroud passe un message aux chrétiens français lors des Journées Mondiales de la Jeunesse

Olivier Giroud s’est exprimé devant le public des Journées Mondiales de la Jeunesse ce mardi à Lisbonne. Via un message vidéo, l’attaquant de l’équipe de France et de l’AC Milan a salué le gros contingent de Français présents pour l’événement au Portugal.

Un bon moyen de faire oublier qu’il se trouve dans la ville du péché… Présent à Las Vegas pendant la tournée estivale de l’AC Milan, Olivier Giroud n’a pas pu se rendre aux JMJ de Lisbonne. A la place, l’attaquant de l’équipe de France a adressé mardi un message aux chrétiens français qui se sont rendus au Portugal.

"Salut à tous, c’est Olivier Giroud. Alors voilà, vous êtes arrivés à Lisbonne pour ces JMJ. Cela promet d’être des jours magnifiques avec des jeunes qui viennent du monde entier, a lancé le meilleur buteur de l’histoire des Bleus devant une foule en liesse. Je ne peux pas être physiquement présent avec vous mais je pense beaucoup à vous."

Giroud a parlé devant près de 40.000 Français

Révélé sur le tard au plus haut niveau dans le football, Olivier Giroud a régulièrement rappelé le rôle joué par sa foi dans carrière. Le buteur emblématique des Bleus a donc invité les jeunes assistant aux JMJ à accepter cette aide divine dans leur vie.

"40 000 Français réunis par la foi en Jésus, que vous êtes beaux vous qui annoncez la Bonne Nouvelle. Vous êtes un signe d’espérance, a encore estimé Olivier Giroud pour saluer ses compatriotes. Une chose que je sais et qui est sûre, Dieu vous attend. Et il veut parler à chacun de vous. N’ayez pas peur de l’écouter et de lui parler, donc de prier."

Et la star des Bleus et des Rossoneri d’enchaîner sur l’importance de la religion dans sa vie: "Je suis reconnaissant à Dieu et à Jésus car il a fait et continue de faire de grandes choses dans ma vie."

Passé par Grenoble, Montpellier avant de connaître la célébrité à Arsenal puis à Chelsea et Milan, Olivier Giroud a aussi connu de terrible périodes de disette face au but. Mais, au-delà de son travail pour redresser la pente, l’attaquant qui fêtera ses 37 ans en septembre a expliqué comment la religion l’avait aidé.

"Déjà, Jésus donne un sens à ma vie. Je sais qui je suis, je sais où je vais, j’ai confiance en lui. Il est proche de moi. Il est présent dans les bons comme dans les mauvais jours, a ensuite assuré Olivier Giroud avec sérénité. Comme vous, j’ai besoin de sa présence. J’ai besoin de lui parler, de lire sa parole, de l’écouter et aussi de lui demander pardon régulièrement."

Giroud espère voir des "athlètes de Dieu"

Après avoir rappelé son parcours personnel et son rapport à la foi, Olivier Giroud a demandé aux chrétiens français présents aux JMJ au Portugal de vivre pleinement cet événement et de se faire les messagers de Dieu.

"Je cherche à être son disciple, à le servir au cœur même de ma passion de footballeur et aussi dans ma vie quotidienne avec ma famille et mes amis, dans les échecs comme dans les réussites. Suivre Jésus me donne la joie, la force, le mental, la sérénité, donc la paix, a enfin lancé le champion du monde 2018. Au début de ce temps, ensemble entre Français, je pense à vous et je prie pour vous. Profitez à fond de ces quelques jours à Lisbonne. Faites-vous des amis, devenez des athlètes de Dieu, écoutez sa parole. […] Devenez des disciples missionnaires. Assurez sereinement votre foi en Jésus, prenez Dieu dans votre vie. Invitez-le. Travaillez aussi à l’unité de tous les chrétiens."