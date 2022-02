Football: "hijabeuses", les femmes "ont le droit" de porter le voile au foot selon Moreno

Les femmes "ont le droit de porter le voile islamique pour jouer" sur un terrain de football, a estimé jeudi la ministre déléguée à l'Egalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, interrogée sur les "hijabeuses", un collectif qui milite pour ce droit en compétition.

"La loi dit que ces jeunes filles peuvent porter le voile et jouer au foot. Sur les terrains de foot aujourd'hui, il n'est pas interdit de porter le voile. Je veux qu'on respecte la loi", a déclaré la ministre déléguée à l'Egalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, sur LCI, alors que la Fédération française de Foot (FFF) interdit le port de signes religieux en compétition. "Si elles veulent jouer au foot en étant voilées, en quoi c'est impossible? (...) Très souvent, les filles ont l'impossibilité de sortir de chez elles pour faire des choses, la fameuse assignation à résidence", a-t-elle dit, soutenant "la possibilité pour les filles de faire du sport".

Dans la soirée, la ministre a toutefois tenu à préciser à l'AFP qu'elle estimait que ses propos étaient "instrumentalisés", soulignant ne pas croire "que le port du voile favorise l'émancipation des femmes". "Je ne défends nullement l'existence d'associations sportives qui assumeraient explicitement de faire du port du voile une condition d'adhésion et une forme de revendication identitaire"-t-elle affirmé.

Un collectif, les "Hijabeuses", a saisi le Conseil d'Etat en novembre 2021 pour obtenir l'abrogation de l'article 1 du règlement de la Fédération française de football (FFF), qui interdit "tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale". Les sénateurs ont adopté le 19 janvier, contre l'avis du gouvernement, un amendement proposé par le groupe LR interdisant "le port de signes religieux ostensibles" lors "d'événements sportifs et compétitions sportives organisées par les fédérations sportives". Un amendement abrogé par l'Assemblée où LREM est majoritaire.

Le tribunal administratif a suspendu mercredi un arrêté préfectoral qui avait interdit une manifestation le même jour des "hijabeuses" près du Palais-Bourbon. Interrogée sur Cnews, la présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée nationale Aurore Bergé a expliqué avoir voté contre l'abrogation de l'amendement "pour dire qu'il ne fallait aucun prosélytisme, ni politique ni religieux, dans le sport".

Moreno: "Ma bataille c'est de protéger celles que l'on force à porter le voile"

Elle a loué "des fédérations sportives courageuses" qui "ont pris une décision dans leur règlement intérieur en disant qu'elles ne voulaient aucun prosélytisme religieux". "Pour moi la question n'est pas juste la question du hijab: c'est que sur un terrain de sport, la religion n'a rien à y faire, n'a pas sa place", a insisté la députée.

"En aucune manière le hijab est un facteur d'émancipation des femmes. Ceux qui veulent le faire croire sont des tartuffes", a-t-elle estimé, en soulignant qu'en France, "pays laïc, universaliste et démocratique, aucune femme n'est empêchée de faire du sport, de jouer au foot". Plus généralement, Elisabeth Moreno avait estimé sur LCI que "dans l'espace public, les femmes peuvent se vêtir comme elles le souhaitent" et qu'il "y a des femmes qui disent ‘je porte le voile par choix’".

"Ma bataille c'est de protéger celles que l'on force à porter le voile", avait-elle dit. "S'il faut sanctionner les parents, pourquoi pas? Mais seulement celles qui sont forcées de le faire", avait-elle prôné, interrogée sur la possibilité d'infliger des amendes dissuasives pour les parents de filles de moins de quinze ans qui portent le voile dans l'espace public. "Les femmes doivent pouvoir choisir de se vêtir comme elles le souhaitent", avait encore estimé Mme Moreno.