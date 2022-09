Football: inquiétude au Chili après l’effondrement du toit d’une tribune

Une partie du toit de l’Estadio Monumental David Arellano, antre du club Colo Colo à Santiago du Chili, s’est effondré ce vendredi, lors d’un entrainement ouvert aux fans. Au moins cinq personnes seraient blessées.

Alors que les supporters de Colo Colo s’étaient massés à un entrainement ouvert au public de leur club, ce vendredi, une partie du toit de l'Estadio Monumental David Arellano s’est effondré sur eux, d’après plusieurs médias locaux. L’accident aurait fait au moins cinq blessés, d'après les sources officielles, en attendant un bilan définitif. Les fans étaient venus en nombre au stade pour un entrainement ouvert au public, avant le très attendu choc face à l’Universidad Catolica, ce dimanche en championnat.

Sur des nombreuses vidéos publiées par des spectateurs sur les réseaux sociaux, on peut voir que les tribunes étaient pleines de supporters chantant à tout rompre, certains étant assis sur le toit du stade. Quelques secondes plus tard, les images montrent la partie centrale de ce même toit et des panneaux publicitaires s’effondrer et tomber sur la foule. Les pompiers et le SAMU ont alors accouru sur place pour venir en aide aux blessés.

