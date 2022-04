Football: pourquoi l’ancien attaquant de l’OL John Carew risque la prison

Passé par l’Olympique Lyonnais, retraité depuis 2012, le Norvégien John Carew risque désormais la prison ferme pour évasion fiscale. Il aurait omis de déclarer une partie de ses revenus entre 2014 et 2019.

À 42 ans, l’ancien footballeur John Carew risque de la prison ferme. Ce vendredi, le Norvégien a été accusé par l’unité centrale de lutte contre la criminalité économique de son pays d’évasion fiscale intentionnelle. Il aurait émis de déclarer une partie de ses revenus entre 2014 et 2019. Au vu des montants, il risque une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans, d’après le quotidien Verdens Gang.

Au total, Carew aurait omis de déclarer un revenu de 12,8 millions de couronnes norvégiennes sur cette période, soit 1,32 millions d’euros. Un oubli qui lui aurait permis de payer 560.000 euros de moins aux impôts. En parallèle, il aurait également caché l’ampleur de sa fortune, actuellement estimée à plus de 31 millions d’euros, aux autorités compétentes.

OL : John Carew face au Real Madrid en 2006 © ICON Sport

Un ancien conseiller accusé

Pour le moment, Carew a assuré dans un communiqué ne pas avoir fraudé "en connaissance de cause et intentionnellement". Il a également reporté la faute sur un ami et ancien conseiller, Per Flod, qui l’aurait mal aiguillé. "Mon client a reçu des conseils fiscaux incorrects, ce qui l'a amené à croire à tort qu'il était résident fiscal au Royaume-Uni, a affirmé son avocate, Berit Reiss-Andersen. Il est également clair depuis le début qu'il veut se rattraper."

Carew avait déjà été entendu par la police l’été dernier et une perquisition avait été menée à ses différents domiciles. Son affaire devrait désormais être portée devant le tribunal d’Oslo. Au cours de sa carrière, l’ancien attaquant a passé deux ans à l’Olympique Lyonnais entre 2005 et 2007, où il a décroché deux titres nationaux sans laisser de trace impérissable. Après sa carrière, le champion d'Espagne 2002 avec Valence s'était lancé dans le cinéma, tournant notamment avec Angelina Jolie.