Football: un jeune espoir sud-africain sauvagement poignardé à mort

Le Stellenbosch FC pleure la mort d'une jeune espoir de sa formation au poste de milieu de terrain. Oshwin Andries, 19 ans, est mort quelques jours après avoir été poignardé.

Le milieu de terrain sud-africain Oshwin Andries, jeune espoir du Stellenbosch FC, a été poignardé à mort la semaine dernière alors qu’il s’apprêtait à fêter ses 20 ans. Si les circonstances entourant le drame font toujours l’objet d’investigations de la part de la police, la famille du défunt s’est exprimée dans les médias, indiquant que le jeune homme avait trouvé la mort dans une taverne.

Poignardé à la tête et dans le dos, il aurait succombé à ses blessures six jours plus tard et rendu son dernier souffle dans les bras de sa mère, qui l’accompagnait alors à l’hôpital. Un dernier élément confirmé par le porte-parole de la police. Une simple plaisanterie serait à l’origine de l’agression qui a coûté la vie à Oshwin Andries, d’après le frère du footballeur.

Son club et ses partenaires pleurent "une jeune footballeur doué", un milieu de terrain pétri de talent, qui rêvait d’une carrière à la Sergio Busquets, son idole, sous les couleurs du FC Barcelone: "Sa présence, tant sur le terrain qu'en dehors, nous manquera cruellement. Les pensées et les prières de tout le personnel du Stellenbosch F.C. vont à sa famille, ses amis et ses proches", écrit le Stellenbosch FC.

Oshwin Andries, capitaine des U20 sud-africains, qui avait effectué ses débuts professionnels à 18 ans en 2021, était devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Stellenbosch en DStv Premiership (D1 africaine) le 13 août 2022. Il avait inscrit le but du 3-0 lors de la victoire (3-1) des siens contre le Royal AM FC. Nombre de ses amis et coéquipiers lui ont rendu hommage ces derniers jours.