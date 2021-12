PSG: Ronaldinho veut que Mbappé gagne la Ligue des champions avec Paris, où il l’imagine rester "pendant longtemps"

Dans une séquence vidéo diffusée par le PSG, Ronaldinho a clamé son souhait de voir Kylian Mbappé remporter la Ligue des champions avec Paris. Tout comme de le voir prolonger encore pour "longtemps" le plaisir dans la capitale française.

D’un artiste à un autre. Adoubé par Ronaldinho dans une séquence vidéo diffusée par le Paris Saint-Germain lundi soir, Kylian Mbappé (23 ans) a reçu les éloges de l’une des légendes du club, qui a éblouie le Parc des Princes lors de son passage entre 2001 et 2003. Le génial brésilien, 41 ans et retraité des terrains depuis janvier 2018, suit toujours avec attention l’actualité du PSG.

Il n’a pas manqué de tresser des lauriers à Mbappé, qu’il juge avoir un "style de jeu brésilien, avec beaucoup de vitesse et d’adresse. Son dribble est très similaire à celui d’un joueur brésilien". Surtout, "Ronnie" voit en l’international français (53 sélections, 24 buts), qui s’est construit un palmarès déjà conséquent à Paris (trois Ligue 1, trois Coupes de France, une Coupe de la Ligue, deux Trophées des champions), un futur vainqueur de Ligue des champions. Le seul trophée majeur qu’il lui manque encore dans la capitale, et qu'il tentera de remporter en éliminant dans un premier temps le Real Madrid, en 8es de finale (aller le 15 février et retour le 9 mars, des rencontres à suivre sur RMC Sport).

"Ce serait merveilleux s’il gagnait la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain"

"Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain est une référence mondiale. (…) Ce serait formidable pour sa carrière, lui qui est déjà si jeune et réalise tant de grandes choses. Je pense que la Ligue des champions est quelque chose qui lui manque, estime Ronaldinho. Et ce serait merveilleux s’il la gagnait avec le Paris Saint-Germain."

S’il assure que "tout le monde imagine qu’ils (les Parisiens) ont une chance de gagner la Ligue des champions, à cause du groupe de joueurs qu’ils ont", le champion du monde 2002 y voit là un argument de poids en faveur d’une prolongation de Kylian Mbappé, en fin de contrat à la fin de la saison et annoncé partant pour Madrid. "Tous les joueurs du monde veulent jouer au Paris Saint-Germain, les meilleurs du monde sont au PSG, alors c’est le meilleur club du monde. Donc j’imagine qu’il sera ici pendant longtemps." Des déclarations d'amour qui ne devraient que faire grimper encore un peu plus la cote de Ronaldinho auprès des fans parisiens.