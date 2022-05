Gambardella: 25 ans après, l'OL s'offre le titre face à Caen aux tirs au but

Après une séance de tirs au but irrespirable, l'Olympique Lyonnais a remporté sa quatrième Coupe Gambardella face à Caen (1-1, 5-3 TAB), 25 ans après leur dernier sacre.

Jérémy Bréchet, Steed Malbranque et Florent Balmont tiennent enfin leurs successeurs. 25 ans après son dernier succès dans la compétition, l'OL a remporté ce samedi sa quatrième Coupe Gambardella au Stade de France en s'imposant face à Caen (1-1, 5-3 TAB). Pétrifiés par l'enjeu, les Lyonnais s'en sont remis au talent de Mohamed El Arouch et Mathieu Patouillet pour triompher aux tirs au but sur une ultime tentative de Gwendal Degorce.

Des Lyonnais timorés, avant l'éclat d'El Arouch

Dans les tribunes du Stade de France très clairsemées, les Gones ont eu du mal à imposer leur jeu, se montrant très timides face à des Caennais décomplexés par l'enjeu et bien plus dangereux. La plus belle opportunité est venue de la tête de Bassette, dont le corner atterrit sur le poteau après un gros cafouillage. Sauvé par son montant, le portier lyonnais Mathieu Patouillet dégoute l'attaquant caennais à plusieurs reprises.

Le festival du gardien de l'OL se poursuit en seconde période puisqu'il écoeure plusieurs fois Norman Bassette, tandis que ses coéquipiers se réveillent par à-coups, à l'image de Yannis Lagha, qui se procure la plus belle occasion lyonnaise, avant le coup d'éclat de la pépite Mohamed El Arouch, auteur d'un festival au coeur de la défense caennaise pour ouvrir le score peu après l'heure de jeu d'une frappe sous la barre.

Libérés par leur ailier, les jeunes Gones sont poussés des ailes mais ne sont pas pour autant à l'abri, puisque Niakaté climatise les hommes d'Éric Hély après un nouveau tir repoussé par Patouillet. Sauvés par un ultime poteau d'El Arouch, les Caennais sont allés chercher la séance de tirs au but au forceps. Et à ce jeu-là, Norman Bassette craque le premier en envoyant sa tentative dans le ciel de Saint-Denis pour le plus grand bonheur de l'OL, qui tient enfin ses successeurs avec Patouillet, El Arouch et Vogel, qui démontrent la qualité du centre de formation dans le Rhône.