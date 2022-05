Gambardella: El Arouch, Sarr, Patouillet... Les dernières pépites de l'OL, qui disputent la finale contre Caen

Moins "lyonnais" que par le passé mais avec de vrais Espoirs qui peuvent frapper à la porte des professionnels dans les cinq années à venir, les jeunes U18 de l’OL vont défier Caen en finale de la Coupe Gambardella 2022, ce samedi à 17h15. RMC Sport vous fait découvrir ces pépites.

Mathieu Patouillet (gardien), né le 20 février 2004 à Lyon – à l'OL depuis 2019

Détecté assez jeune par les scouts de l’OL et courtisé dès ses 11 ans, il choisit, avec l’aide de ses parents, de rester dans son environnement dans le club de Sud Azergues avec ses copains et où son papa, Franck, est directeur sportif. Il rejoint les U15 à Domtac, un club situé au nord-ouest de Lyon sur les communes de Dommartin et de la Tour de Salvagny à une dizaine de kilomètres de la capitale des Gaules. Dans le parcours de Gambardella 2022, il a arrêté des pénalties importants, notamment à Monaco (16e) dans la série de tirs au but et face à Troyes (demi-finale), alors que son équipe menait 3-1. Lors de cette demie, le sélectionneur des U17 de l’équipe de France, Lionel Rouxel, qui commentait le match pour la FFF, a été bluffé par sa sérénité et son charisme qui rassure son équipe. Il le rencontre après le match: “Bonjour, tu sais qui je suis ?”, lui demande le sélectionneur ? "Non”, répond, timide le gamin. "Et bien, on devrait se revoir car je risque de t’appeler en sélection …"

Patouillet a fait sa première apparition dans le groupe professionnel à l’entraînement le 17 avril 2022. C’est une valeur sûre pour l’avenir qui est en train de marquer beaucoup de points dans la hiérarchie des gardiens de but de l’OL

José Justin Bengui (gardien), né le 9 juillet 2005 à Montbéliard – à l’OL depuis 2016

Des U7 au U11, il joue au FCVB de Villefranche. Le 28 juillet 2021, il signe son premier contrat professionnel jusqu’au 30 juin 2024. Malgré son jeune âge, le portier lyonnais est déjà apparu à plusieurs reprises en U17, et même en U19 la saison dernière (1 match) alors qu’il n’a pas 16 ans. C’est une autre valeur sûre pour l’avenir dans les cages et c’est d’ailleurs assez rare que l’OL ait autant de “gros potentiel” à ce poste, même si, à l’instant T, Mathieu Patouillet semble avoir pris l’ascendant.

Hugo Vogel (latéral), né le 4 janvier 2004 - à l'OL depuis 2013

Plus fort que Karim Benzema! Le 9 décembre 2021, face au Glasgow Rangers lors de la 6e journée de Ligue Europa, à 17 ans et 339 jours, Hugo Vogel est devenu le deuxième pus jeune joueur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais à débuter un match de coupe d’Europe derrière Jean-Louis Rivoire (17 ans et 234 jours en 1960), mais devant le buteur du Real Madrid (17 ans et 352 jours en 2005). Attaquant jusqu’à ses 12 ans, puis repositionné dans le couloir par le formateur de l’OL Cyrille Dolce, il est désormais défenseur, ce qui lui a permis de devenir international U16 puis U18. Gaucher à la base, il peut aussi bien se comporter avec son pied droit. A l’image d’un Christophe Delmotte, gaucher qui a débuté attaquant avant de devenir défenseur avec un état d’esprit de “guerrier”, Vogel est décrit comme un jeune très poli, bien élevé et sympathique. Un contrat professionnel lui a été proposé et les négociations sont en cours.

Gwendal Degorce (latéral gauche), né le 10 août 2004 à Lille - à l’OL depuis 2020

Grâce au parcours professionnel de son papa qui lui a fait découvrir le Canada (Toronto) et l’Allemagne (Düsseldorf), le jeune Nordiste manie trois langues à 18 ans. Il a signé un contrat stagiaire de deux saisons et a joué deux rencontres en N2. Degorce a suivi son père en 2019 quand celui-ci est rentré d’Allemagne pour un nouveau poste à Lyon. Il a de lui-même quitté le centre de formation du club allemand. Il signe dans un club partenaire de l’OL, le FC Lyon où il est de nouveau repéré, mais pas au poste d’ailier gauche comme outre Rhin, puisqu’il est désormais défenseur depuis son arrivée à l’été 2020.

Mamadou Sarr (défenseur central), né le 29 août 2005 à Martigues - à l’OL depuis 2018

Il débute dans un petit club à côté de Lens, l’Etoile sportive de Saint-Laurent Blangy, puis il intègre la pré-formation du RC Lens. Le papa, l’ancien international sénégalais Pape Sarr, voulait revenir dans la région avec sa maman pour des raisons professionnelles et parce que les parents se sont connus à Lyon, lui la légende de l’AS Saint-Etienne. Il est repéré par l’OL par Christian Bassila, qui était à l’époque responsable de la pré-formation. Il fait sa première apparition dans le groupe professionnel à l’entraînement le 17 avril dernier. Il sera présent à l’Euro U17 du 16 mai au 1er juin avec les Bleus, dont il le capitaine. Décisif dans les deux surfaces, buteur face à Strasbourg et Troyes dans cette campagne 2022 de la Gambardella. Il possède les deux pieds. C’est un très gros espoir de l’Académie.

Antonin Marsin (milieu ou défenseur), né à Lyon le 29 mars 2005 - à l’OL depuis 2016

Né d’un papa de Guadeloupe et d’une maman lyonnaise, il est repéré par la cellule détection du Rhône de l’OL en U10 et U11 à Bron où, pendant deux saisons, il reste dans son club tout en faisant un entraînement par semaine à l’Académie avec sa génération. Il est surclassé pour jouer cette Gambardella. Sa sœur Camille, est par ailleurs devenue vice-championne de France espoir du 400m en février 2022. Véritable couteau suisse de l’OL, il peut être considéré comme le nouveau Tolisso et peut évoluer à trois postes: milieu, latéral droit ou défenseur central.. Ce n’est pas forcément un énorme point fort qui le fera remarquer, mais sa polyvalence et son état d’esprit le rendent performant à tous les postes où il dépanne. A Monaco, il a pris un coup et a demandé à être remplacé à la mi-temps, mais son coach a refusé, preuve de son côté indispensable.

"J’ai grandi dans un quartier qui s’appelle Les Essarts à Bron, près de Lyon, détaille le jeune Lyonnais. J’ai commencé le foot à l’AS Bron à 5 ans et tout se passait super bien. En parallèle, mon père me faisait aussi des entraînements. Mes parents ne m’ont pas lâché, ils ont toujours été derrière moi. En U9, j’ai participé à quatre détections pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. Je n’ai pas été pris, mais je n’ai pas lâché. En U11, j’ai, à nouveau, tenté ma chance. Après trois détections, j’ai été retenu par les coachs et j’ai rejoint le club. Je suis à l’OL depuis six ans maintenant. Ma première année a été difficile, il m’a fallu un temps d’adaptation pour me mettre au niveau. Je me suis accroché, j’ai travaillé et j’ai appris. Aujourd’hui, je suis très content d’être dans ce club.”

Marsin est doté d’un grand potentiel physique, ses grandes jambes lui sont utiles à la récupération, mais il a aussi une certaine élégance et est capable de bien ressortir sous pression.

Mohamed El Arouch (milieu), né le 6 avril 2004 - à l’OL depuis 2017

En juillet 2021, il est devenu le 1er de sa génération à signer professionnel pour un contrat de trois. Sa famille s’est rapprochée de lui à Lyon en septembre dernier, ce qui a a été extrêmement bénéfique, selon son papa, qui considère que ce rapprochement familiale représente 90% de sa réussite. Après la demi-finale, le coach de Troyes l’a décrit comme un “joueur de niveau international". Contre les jeunes de l’ESTAC, il s’est d’ailleurs occupé de tout (deux passes décisives et à l’origine du pénalty). Petit gabarit (1m70), il est imprégné de la culture lyonnaise: fan de l’OL depuis tout petit dans une famille pro-OM, il a notamment un poster de Juninho dans sa chambre.

Dans un 3-4-3, il peut évoluer à un poste de N°10, de N°8 box to box ou de N°6. Il a l’impact d’un Jordan Ferri et la projection de Tolisso ou de Caqueret (pressing, intelligence à couper les passes). Au niveau de la facilité à se projeter et à concrétiser, il a également un peu d’Aouar. Avec le ballon, il fait déjà des choses qu’un joueur de L1 ne fait pas et est le joueur en Europe qui fait le plus de contre-pressing.

Pape Falou Fuhrer (milieu), né le 23 décembre 2005 – à l’OL depuis 2019

Il suit ses parents qui étaient en Suisse et qui s’installent à Lyon. Comme Chaïm El Djebali et Yannis Lagha (voir plus bas), il est repéré dès les U10 à l’Etoile Sportive Trinité (8ème arrondissement Lyon). Les trois compères font les beaux jours des U18, preuve que le recrutement des jeunes de l’Académie a l’oeil. En août 2020, il est convoqué avec les U16 France mais la FFF s’est rendue compte qu’il était en fait… Suisse ! Très polyvalent, il est capable de jouer au milieu (numéro 10 ou 8, ou dans un double pivot), ailier, et même piston/latéral. Un joueur élégant, avec un bon potentiel physique et une bonne technique, une très belle première touche de balle et un très bon pied,

Yannis Lagha (attaquant et capitaine), né le 21 juin 2004 - à l’OL depuis 2016

Né d’une maman Centrafricaine et d’un papa Algérien, il évolue pour l’instant avec les équipes jeunes des Fennecs. En octobre 2021, il est sélectionné par l’Algérie et la France le même jour pour un affrontement entre les deux équipes et il choisit l’Algérie. Il est le meilleur buteur de la Gambardella et en championnat. C’est un garçon qui ne se pose plus de questions, il n’a plus de geste superflu. Il sait être instantané et obsédé par le but. Généreux dans l’effort, il est doté d’un bon jeu de tête. Il doit cependant faire attention à la médiatisation car il peut s’éparpiller, même si de gros progrès ont été faits sur ce point. Le club fonde de gros espoirs en lui.

Al Amin Aïd (milieu), né le 30 sept 2004 - à l’OL depuis 2019

Il intègre le centre de formation lyonnais en 2019 en provenance du Red Star, après avoir effectué ses premiers pas de footballeur à Pierrefitte et être passé deux ans au sein de l’INF Clairefontaine en phase de préformation. A son arrivée, il signe un contrat aspirant de trois et ne sera pas conservé par l’OL en fin de saison.

Breyton Fougeu (attaquant), né le 6 janvier 2004 - à l’OL depuis 2019

Passé par Tremblay (2010–2017), Montfermeil (2017-2019) et au pôle espoir de Reims, il est à l’OL depuis juillet 2019. En 2018, il est élu meilleur joueur francilien né 2004. Il tape dans l’œil des recruteurs lyonnais, comme beaucoup de clubs dans les catégories jeunes. Il a besoin d’être challengé pour donner le meilleur et passer un cap.

Jeremy Mounsesse (défenseur), né le 1er septembre 2005

Recruté par Lyon à l’Olympique de Valence. Défenseur moderne, avec une belle technique et capable de porter le ballon et de bien relancer, il est aussi plutôt rapide et fiable défensivement. Son profil et sa trajectoire font penser à Lukeba. Pour le moment, il joue à tous les postes de la défense et sera un élément intéressant dans l’avenir.

Les autres joueurs à suivre…

Islamdine Halifa: milieu récupérateur formé à Nîmes mais “lâché” quand le club tombe en L2 en 2021. Le 21 décembre 2021, il a signé un contrat avec l’OL. Il aime défendre et harceler le porteur de balle. C’est vrai n°6, un profil de sentinelle qui manque actuellement à l’OL.

Eddine Charid: recruté à l’Es Trinité en 2015 mais non conservé par l’OL en fin de saison.

Ryad Talbi: Il a commencé ses classes en U10 à Aix-les-Bains. D’abord artisan du maintien d’Aix football club en U14 Ligue, le jeune joueur avait pris la direction du Grenoble Foot 38 en 20. C’est un attaquant puissant, bon dans les espaces et dos au but.

D'autres joueurs, blessés pour cette finale, sont également à avoir en tête. C'est le cas de Téo Barisic (2004) et Ahmed Djime (2004), mais aussi de Chaïm El Djebali (2004), un gros espoir de l'Académie. Tunisien de père et Algérien de mère, cet élégant gaucher - dont le petit frère joue en U17 - est international français pour le moment mais surveillé par les autres nations. Il a réussi un super début de saison 2021-2022 mais s'est blessé au genou lors du derby face à Saint-Etienne lors du 1er tour de Gambardella en décembre 2021, le privant de la suite de l'exercice.