Gestes obscènes, carton rouge et commissariat… la nuit lunaire du gardien du Racing Club

Le match de championnat argentin entre Platense et Racing Club (0-1) dimanche soir a été marqué par l’improbable pétage de plomb du gardien chilien des visiteurs Gabriel Arias. Auteur de geste obscènes à l’égard des supporters de Platense après la fin de match, il a provoqué une bagarre et été expulsé. S’il s'est excusé, il a été emmené au commissariat pour s’expliquer sur son attitude.

Son CV ne laissait pas présager d’un tel dérapage… Gabriel Arias est un gardien de but plutôt bon, expérimenté et jusque-là réputé pour son calme et sa sobriété. Agé de 35 ans, il garde les buts du club argentin du Racing Club mais aussi de la sélection chilienne (il compte 13 sélections). Ce solide back ground ne l’a pas empêché de péter les plombs dimanche soir lors d’un match de la 20e journée de championnat sur la pelouse de Platense.

Si son équipe l’a emporté 1-0, la victoire très vite est passée au second plan, quelques secondes après le coup de sifflet final. Moment choisi par Gabriel Arias pour tout gâcher, ce dernier ayant la mauvaise idée de répondre aux supporters de Platense. Pas de la bonne manière évidemment....

Echauffourée et carton rouge

Après avoir visé du doigt plusieurs spectateurs dans la tribune derrière un but, le gardien chilien a répété plusieurs fois un geste obscène avec ses doigts. Malgré l’intervention de ses partenaires, Arias ne s’est pas calmé. Au contraire. Son attitude provocatrice a été à l'origine d'une énorme échauffourée et il a fallu l’intervention de plusieurs joueurs et membres du staff technique pour le neutraliser physiquement. Finalement le portier chilien a pu regagner les vestiaires mais n’a pas échappé à un carton rouge qu’il devrait payer très cher avec une lourde suspension.

Arias : "J’ai explosé"

"Il avait tort, il ne devait pas réagir comme ça, a commenté son entraîneur, Fernando Gago, cité par TyC Sports. Je ne sais pas ce qu’il s’est pas passé mais il s’est trompé." Quelques minutes plus tard, Gabriel Arias est ressorti de son vestiaire un poil plus calme et a accepté de s’expliquer face aux micros. Il a dénoncé des insultes proférées par quatre fans dès l’échauffement et pendant toute la rencontre : "Les limites ont été dépassées et j’ai explosé contre ces quatre personnes. Ce n’était pas contre les supporters de Platense, mais ceux qui insultaient ma famille. Je m’excuse auprès des gens de Platense et de mes partenaires." Selon TyC Sports, le gardien du Racing Club a ensuite été emmené au commissariat de Florida, près de Buenos Aires, pour s’expliquer sur son attitude. Sale soirée, vraiment.