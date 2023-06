Gold Cup 2023: la Martinique s'impose face au Salvador pour son entrée dans la compétition

L'équipe de Martinique a battu l'équipe du Salvador ce lundi en Floride, aux États-Unis. En cas de victoire face au Panama ce vendredi, elle pourrait décrocher une qualification en quarts de finale.

Très bonne opération pour la Martinique. Pour son premier match de poule lors de la Gold Cup 2023 aux États-Unis, la sélection s'est imposée 2-1 face au Salvador.

Patrick Burner, qui joue au Nîmes Olympique, a ouvert le score pour la Martinique dès la 12e minute. Son coéquipier Kevin Fortuné (US Orléans) l'a imité moins de cinq minutes plus tard (16e) pour donner une avance de deux buts aux Matinino.

Un penalty sauvé par Clementia

Les Martiniquais ont géré leur avance, mais ont vu Jonathan Rivierez se faire expulser au retour des vestiaires, à la 48e minute.

À dix contre onze, les Matinino ont laissé le ballon au Salvador (65% de possession) et ont commis plusieurs erreurs en défense, provoquant deux penaltys. Le premier a été arrêté par le gardien martiniquais Yannis Clementia, désigné homme du match. Mais le second a été transformé dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps par Bryan Tamacas.

Focus sur la Gold Cup : le Mexique ultra favori ? Quelles chances pour la Martinique et la Guadeloupe ? – 26/06 15:34

Si la sélection de Martinique n'est pas reconnue par la Fifa et ne peut pas participer aux éliminatoires de la Coupe du monde, elle est membre de la Concacaf et peut donc participer aux compétitions organisées par la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.

Qualifiée pour la Gold Cup 2023, la Martinique doit désormais affronter le Panama ce vendredi et le Costa Rica mardi 4 juillet.