Gold Cup: le Mexicain Lozano hospitalisé après un choc au visage

L’attaquant du Mexique, Hirving Lozano, a été victime d’un très violent choc avec le gardien de Trinité-et-Tobago (0-0) samedi lors du match d'ouverture la Gold Cup à Arlington (Texas). Touché au visage, le joueur de Naples a été hospitalisé mais son état de santé était plutôt rassurant ce dimanche matin.

Frayeur au AT&T Stadium d'Arlington, Texas. A l’occasion du match d’ouverture de la Gold Cup entre le Mexique et Trinité-et-Tobago (0-0), l’équipe mexicaine a rapidement perdu son attaquant Hirving Lozano. Après seulement dix minutes de jeu, le joueur de Naples a chuté très violement sur le genou du gardien adverse Marvin Phillip, sorti de son but. Un choc terrible pour Lozano, touché à la tête et au cou. L’international mexicain a perdu brièvement connaissance avant d’être évacué sur une civière et d’être transporté à l’hôpital où il est resté en observation dans la nuit de samedi à dimanche.

Son état "n'est pas préoccupant"

Mais a priori, plus de peur que de mal. La Fédération mexicaine a donné des nouvelles plutôt rassurantes de son joueur dimanche matin. Si Lozano souffre d’une entaille près de l’œil gauche, il n’a pas subi d’intervention chirurgicale. Son état de santé "n’est pas préoccupant" a précisé son club, Naples dans un communiqué. Hirving Lozano, 25 ans, doit passer une IRM dans les prochains jours. Le médecin du club italien est en contact avec le personnel médical de la sélection mexicaine.