Grèce: victime d’insultes racistes, Yambéré a quitté le terrain lors d’un match amical

Cédric Yambéré, l’ancien défenseur de Bordeaux et Dijon, a été victime d’insultes racistes dimanche lors d’un match amical en Grèce. L’international centrafricain, qui évolue depuis quelques semaines au PAE Chania (deuxième division), se dit choqué et envisage de porter plainte.

Il est encore sous le choc, en colère, triste et déçu. Cédric Yambéré a vécu un week-end particulièrement difficile. L’ancien défenseur de Bordeaux et Dijon a été victime d’insultes racistes lors d’un match amical organisé en Grèce. Le joueur de 31 ans a rejoint il y a quelques semaines le PAE Chania, un club de deuxième division situé à La Canée, l’une des plus grandes villes de Crète.

Et il a disputé dimanche une rencontre de préparation face à l’Irodotos FC, un autre club de deuxième division, basé sur l’île méditerranéenne. Le match a eu lieu au stade d’Heraklion. A la 43e, Yambéré a quitté la pelouse, hors de lui, après avoir été la cible d’injures et de gestes racistes de la part de certains spectateurs.

"Sales africains", "hakuna matata"….

Contacté par Sud Ouest, l’international centrafricain (13 sélections) a témoigné de son calvaire: "Déjà, lors de l’échauffement, il m’avait semblé entendre des mots. Je n’ai rien dit. Et puis, à un moment, j’ai fait une faute au bord de la ligne de touche. Là, c’était clair: des ‘sales africains’ et des insultes en ce sens, des ‘hakuna matata’ et des gestes rappelant des singes venant de supporters adverses. Je me suis alors énervé et je me suis dirigé vers eux pour m’expliquer. Un joueur adverse a, je pense, entendu et est venu pour essayer me calmer. Voyant mon état, l’arbitre m’a demandé de quitter le terrain. J’ai expliqué ce qu’il s’est passé, j’ai demandé à mes coéquipiers de sortir. L’entourage a essayé de calmer, en expliquant que c’était un amical et il a été décidé de continuer le match."

"C’est atroce de vivre ça"

L’ancien capitaine des Girondins a regagné les vestiaires, suivi par deux de ses partenaires de couleur. Mais la partie a tout de même été à son terme, malgré le malaise ambiant. "C’est atroce de vivre ça. Quelle que soit la couleur de peau, l’origine ou la religion visées, c’est inacceptable", dénonce Yambéré, qui a évolué dans cinq pays différents (France, Chypre, Arabie Saoudite, Belgique, Grèce) durant ses dix ans de carrière professionnelle.

Celui qui compte plus de 100 matchs en Ligue 1, et qui a également porté les couleurs d’Orléans, envisage une action en justice: "Je réfléchis à porter plainte mais, à part peut-être le joueur adverse, je ne pense pas que quelqu’un d’autre a entendu. C’est ma parole contre la leur, mais jamais je n’irais inventer cela." Après la rencontre, le PAE Chania a posté un message sur ses réseaux afin de soutenir son joueur.