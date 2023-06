Gremio: Suarez flambe encore en pleine rumeur sur une possible retraite

Proche de la retraite selon certains médias brésiliens la semaine dernière, Luis Suarez a encore marqué lors de la large victoire de Gremio face à Coritiba (5-1), dimanche. Son équipe est deuxième du championnat.

Luis Suarez (36 ans) se porte plutôt bien pour un joueur dont l’état de santé alarme son propre président. L’attaquant de Gremio a encore marqué et délivré une passe décisive lors de la large victoire de son équipe face à Coritiba (5-1). Il compte désormais 13 buts et neuf passes décisives en 27 matchs depuis son arrivée au club de Sao Paulo en janvier dernier et porte l’équipe à la deuxième place du classement.

"Une affaire délicate", selon l'entraîneur

Cette forme éclatante tombe quelques jours après les propos alarmistes du président du club, Alberto Guerra, qui s’était dit inquiet sur la poursuite de sa carrière en raison de l’état dégradé de son genou droit. "Le problème est sérieux, avait déclaré le dirigeant lors d'un évènement médiatique depuis la Arena do Gremio. Il a subi beaucoup d'injections, pris beaucoup de médicaments. Il atteint la limite. Maintenant, où se situe réellement cette limite, nous ne le savons pas."

Ces déclarations intensifiaient les rumeurs de retraite de l’ancienne star de Liverpool et du FC Barcelone émises dans la presse brésilienne. Ce que l’attaquant avait balayé en célébrant un but, jeudi, d’un doigt sur la bouche invitant tout le monde à se taire. Avant la rencontre face à Coritiba, l’entraîneur de Gremio, Renato, avait laissé entendre que le problème état plus complexe qu’une simple blessure.

"C'est une affaire délicate, avait-il déclaré. Nous n'allons pas condamner les journalistes ou le club. Il se passe des choses, mais qui sait plus tard, je vous le dirai. Il a mal au genou, mais il se passe d'autres choses aussi. J'espère qu'il aura une fin heureuse." Selon certains médias, cela pourrait concerner la situation conflictuelle entre le joueur et la direction. Cela ne porte pas trop préjudice à l’équipe sur le terrain avec de très bons résultats depuis son arrivée.