Grêmio: doigt sur la bouche, Luis Suarez marque et invite tout le monde à se taire après les rumeurs sur sa retraite

Luis Suarez (36 ans), attaquant du Grêmio, a marqué jeudi lors de la victoire face à l’America FC (3-1) avant d’inviter tout le monde à se taire après les propos de son président, s’inquiétant de l’état préoccupant de son genou.

Non, Luis Suarez (36 ans) n’est pas encore à la retraite. L’attaquant uruguayen a marqué jeudi lors de la victoire du Grêmio face l’América FC (3-1), lors de la 11e journée du championnat brésilien. Et il a célébré ce but en tournant son index à plusieurs reprises devant sa bouche, l’air d’inviter tout le monde à se taire. Il a posté un message plus explicite encore sur les réseaux à l’issue de la rencontre en affichant un emoji avec la bouche cousue.

Retraite, prothèse... les propos alarmistes de son président et de la presse

Une célébration en réaction aux nombreuses rumeurs sur son état de forme, alimentées par son propre président, Alberto Guerra. Mercredi, ce dernier a fait part de sa grande inquiétude sur l’état du genou droit de l’ancienne idole de Liverpool et du Barça lors d'un évènement médiatique depuis l'Arena do Grêmio.

"Le problème est sérieux, a-t-il déclaré. Il a subi beaucoup d'injections, pris beaucoup de médicaments. Il atteint la limite. Maintenant, où se situe réellement cette limite, nous ne le savons pas. Il a la possibilité d'avoir une prothèse, la chose est sérieuse." Ces derniers jours, les médias brésiliens ont rapporté que l’international uruguayen (137 sélections, 68 buts) aurait l'intention d'annoncer prochainement sa retraite. Ce que le principal intéressé a semblé démentir en marquant jeudi soir.

Il était d’ailleurs titulaire et capitaine jusqu’à son remplacement à la 83e minute de jeu. Après une pige de six mois dans son club formateur du Nacional, le "Pistolero" a rejoint Porto Alegre en janvier dernier en s’y engageant jusqu’en décembre 2024. Depuis son arrivée, il a marqué 12 buts et délivré 8 passes décisives en 26 matchs. Pas mal pour un joueur sur une jambe.