Mercato: Suarez éteint la rumeur d’un transfert à Miami pour reformer son duo avec Messi

Avant que Lionel Messi n’annonce son départ à l’Inter Miami, son ami et ex-équipier au Barça Luis Suarez était pressenti pour rejoindre lui aussi la franchise de Floride. Mais le buteur uruguayen (36 ans) a indiqué jeudi qu’un départ en MLS est "impossible" car il se sent heureux à Gremio, où il est sous contrat jusqu’en décembre 2024.

Les chemins de Lionel Messi et Luis Suarez ne devraient pas se recroiser. En tout cas pas cet été à l’Inter Miami. Le duo explosif qui a fait le bonheur du FC Barcelone entre 2014 et 2020 ne devrait pas se reformer. Avant que la Pulga n’annonce son choix de rejoindre la franchise de David Beckham, de nombreux noms étaient cités, aussi bien pour renforcer l’équipe de MLS que pour convaincre l’Argentin d’opter pour Miami plutôt que le Barça ou l’Arabie saoudite. Parmi eux, trois ex-joueurs du Barça et amis proches de la Pulga: Jordi Alba, Sergio Busquets, libres de tout contrat, et Luis Suarez.

"Je suis heureux à Gremio"

Très proche de la famille Messi avec laquelle il partage beaucoup de temps pendant ses vacances avec son épouse, Luis Suarez a mis fin au suspense quant à un possible départ à l’Inter Miami. "C’est impossible, je suis heureux à Gremio et je suis sous contrat jusqu’en 2024", a déclaré l’avant-centre uruguayen de 36 ans à El Observador.

Luis Suarez a rejoint le club brésilien de Porto Alegre en début d’année. Gremio n’entend pas se séparer d’un joueur qui a inscrit 11 buts et fait 8 passes décisives en 24 apparitions. Ajoutons que le joueur doit percevoir plusieurs bonus financiers s’il atteint et dépasse certains objectifs à l’issue de son contrat en décembre 2024 comme une qualification en Copa Libertadores.