Guerre en Ukraine: les larmes d'un joueur du Dynamo Kiev après le match contre Cluj

Présent en conférence de presse après le match de charité du Dynamo Kiev contre Cluj en Roumanie (0-0), Oleksandr Karavayev a fondu en larmes au moment d'évoquer la guerre qui fait rage en Ukraine et de remercier les soldats pour leur engagement.

Le milieu de terrain du Dynamo Kiev, Oleksandr Karavayev, n'a pas pu retenir ses larmes en conférence de presse d'après-match contre le CFR Cluj. Le club ukrainien jouait mercredi son troisième match de charité, ayant été autorisé à quitter le pays afin de lever des fonds lors de ces rencontres.

"Jouer au football est la seule chose que nous pouvons faire"

Originaire de Kherson, ville de l'Est de l'Ukraine toujours sous le contrôle des Russes, Oleksandr Karavayev s'est montré très touché au moment d'évoquer la rencontre, qui s'est conclue sur un 0-0 : "Merci à Cluj et à la Roumanie pour cette soirée. Merci à tous ceux qui sont venus au match aujourd'hui et qui nous ont soutenus. C'est la seule chose que nous pouvons bien faire : jouer au football et récolter de l'argent pour aider l'Ukraine, ceux qui se battent pour la paix et pour le pays."

Le Dynamo Kiev a élu domicile en Roumanie depuis le 1er avril, en suivant les traces de leur équipe U19 qui préparait alors son match de Youth League contre le Sporting. Trois jours avant la rencontre contre Cluj, Oleksandr Karavayev avait été aperçu en compagnie de Denys Boyko à Bucarest, à une manifestation pro-Ukraine.

"Ce n'est pas facile d'aller sur le terrain"

"Ce n'est pas facile d'aller sur le terrain et de donner le meilleur de soi-même quand on sait ce qui se passe dans son pays, mais partout où nous sommes allés, dans chaque pays, nous avons été très bien accueillis et nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain de football", a d'ailleurs confié le milieu de terrain aux 40 sélections avec la Zbirna.

Après la tournée avec le Dynamo Kiev, Oleksandr Karavayev rejoindra la sélection ukrainienne, afin de préparer le match de barrage pour la qualification à la Coupe du monde contre l'Ecosse, prévu le 1er juin prochain.