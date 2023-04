Guerre en Ukraine: un gardien U19 du Shakhtar met sa carrière en pause pour rejoindre l'armée

Volodymyr Seheda, gardien des U19 du Shakhtar Donetsk, a annoncé ce samedi qu'il mettait sa carrière entre parenthèses afin de rejoindre l'armée ukrainienne et de défendre son pays. Une décision jusqu'ici assez rare parmi les joueurs de football locaux.

Le gardien du Shakhtar U19, Volodymyr Seheda, a annoncé ce samedi qu'il avait décidé de suspendre sa carrière de footballeur pour défendre l'Ukraine. Celui qui a fêté ses 18 ans le 27 octobre dernier suit déjà une formation dans l'un des centres militaires du pays.

"Je ne peux tout simplement pas rester assis"

"J'ai longuement réfléchi et j'ai pris la décision de retourner en Ukraine. Je ne peux tout simplement pas rester assis là quand il y a une guerre dans mon pays. Je n'ai jamais pensé à devenir militaire, mais maintenant ma patrie en a besoin. Jouer au football est un rêve de toute ma vie, et je ne le refuse pas. Après la cictoire, j'aimerais revenir au football", confie Volodymyr Seheda au média ukrainien Terrikon.

Après le début de l'invasion russe le 24 février dernier, le désormais ex-gardien de l'équipe U19 du Shakhtar avait été évacué vers la Croatie avec ses coéquipiers de l'académie. Mais une fois les équipes de jeunes de retour en Ukraine, il avait pris la décision rejoindre les rangs des forces armées ukrainiennes. Sur ses réseaux sociaux, il a déjà partagé plusieurs photos le montrant à l'entraînement en vue de partir au front. On le voit posant en tenue militaire, avec son fusil, le crane rasé en compagnie des autres soldats formés avec lui.

Originaire de Luhansk

Volodymyr Seheda est né et a grandi à Louhansk, avant d'être contraint de fuire la ville après le début du conflit dans le Donbass et en Crimée en 2014. Lui et sa famille avaient alors déménagé à Sumy, où sa carrière avait pris un nouveau tournant. S'entraînant avec le FC Barsa Sumy, il est repéré par le FC Dnipro puis finit par rejoindre l'académie du Shakhtar Donetsk.