Guerre en Ukraine: le rôle majeur de Ceferin dans l’évacuation des joueurs du Shakhtar et du Dynamo Kiev

Darijo Srna, ancien international croate et aujourd'hui directeur sportif du Shakhtar Donetsk, a accordé un entretien au média slovène Delo où il raconte que ses joueurs étrangers ont pu quitter l’Ukraine notamment grâce à Aleksander Ceferin, le patron de l’UEFA.

Après de nombreux jours d’angoisse, ils ont enfin pu quitter le pays. Lundi, plusieurs joueurs - notamment les Brésiliens - évoluant au Shakhtar Donetsk et au Dynamo Kiev sont parvenus à partir d’Ukraine, où les combats font rage depuis l’invasion des troupes de Vladimir Poutine. Dans un entretien accordé au média slovène Delo, Darijo Srna, ancien international croate et actuel directeur sportif du Shakhtar, a affirmé qu’Aleksander Ceferin, le patron de l’UEFA, avait joué un rôle très important dans l’évacuation de ses joueurs.

>> Guerre en Ukraine: les conséquences sur le sport en direct

“J'ai appelé M. Čeferin et j'ai pleuré au téléphone, car je ne pouvais plus regarder les joueurs impuissants et leurs familles pleurant de désespoir”, raconte celui qui a longtemps évolué au poste de latéral sous les couleurs du Shakhtar. “Les Brésiliens et les Italiens sont maintenant chez eux. Ce qu'il a fait pour des personnes sans défense et désespérées est la plus grande victoire d'Aleksander Čeferin, un grand homme", poursuit Srna, qui précise avoir passé "26 heures au téléphone" avec Ceferin.

"J'ai eu l'impression que mon coeur s'était arrêté"

Dans le même entretien, Srna revient sur les heures difficiles qu'il a vécues depuis le début de l'offensive russe en Ukraine et sur son désespoir avant que Ceferin ne lui vienne en aide. "Quand j'ai entendu la première sirène, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait coupé les jambes et que mon cœur s'était arrêté, parce que j'étais automatiquement transporté 25, 30 ans en arrière, à la guerre sur notre sol (la Croatie a été en guerre de 1991 à 1995, ndlr). Nous étions une cinquantaine dans l'hôtel, tous des Brésiliens avec leurs familles, une équipe professionnelle italienne et trois Croates. A part les ambassades israélienne et portugaise, dont aucune ne proposait quelque chose de concret, nous faisions du surplace. Les joueurs étaient désespérés. Je ne savais pas quoi faire.”

Après d’interminables jours d’attente, les joueurs ont finalement reçu le feu vert pour quitter le pays, où un sacré périple les attendait. "Après 16 heures de voyage, nous venons de traverser la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie. Maintenant, nous avons plus de sept heures en bus jusqu'à Bucarest, où nous allons embarquer pour le Brésil. (...) Nous sommes sains et saufs", écrivait lundi, sur Instagram, Matheus Assaf, agent du joueur brésilien du Shakhtar, Vinicius Tobias.