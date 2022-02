Gustavo Poyet pressenti pour diriger la sélection grecque

Sans club depuis août 2021, après une courte expérience au Chili, Gustavo Poyet devrait rebondir ces prochains jours en tant que sélectionneur de la Grèce. L'ancien technicien des Girondins de Bordeaux devrait reprendre en main une sélection qui n'a plus d'entraîneur depuis plusieurs mois.

L'entraîneur uruguayen Gustavo Poyet devrait diriger la sélection nationale de la Grèce après la conclusion de négociations finales sur les détails de son contrat, a annoncé jeudi la Fédération de football grecque. L'équipe nationale n'avait plus de sélectionneur depuis la démission en novembre du Néerlandais John van 't Schip.

"Des négociations vont suivre pour parvenir à un accord définitif et finaliser les détails de l'accord", a précisé la fédération dans un communiqué. Ces dernières semaines, Troyes avait notamment contacté Gustavo Poyet après le départ de Laurent Battles, mais Bruno Irles avait finalement été retenu.



Ancien joueur de Chelsea, Tottenham et Saragosse, Gustavo Poyet - "Gus" en Angleterre -, 54 ans, a notamment été l'entraîneur des équipes anglaises de Brighton et de Sunderland et de l'équipe grecque de l'AEK Athènes. En 2018, il a eu la charge des Girondins de Bordeaux en Ligue 1.

L'aventure s'était plutôt mal terminée pour Poyet à Bordeaux, même si le principal intéressé avait "beaucoup aimé" cette expérience. Nommé en janvier 2018, il avait été licencié seulement quelques mois plus tard, en août, après avoir menacé de quitter le club à l'issue du transfert de Gaëtan Laborde en direction de Montpellier. Il avait attendu février 2021 pour retrouver un banc, avec le club chilien de Universidad Catolica, où il a démissionné fin août.