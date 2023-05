Iniesta pourrait rejouer avec le Barça dans des circonstances spéciales

Et si Andrés Iniesta, qui a annoncé son départ du Vissel Kobe, portait de nouveau le maillot du FC Barcelone? Selon la presse catalane, il pourrait disputer une période pour chaque équipe lors du match amical entre les deux clubs, le 6 juin prochain.

Plus de cinq après son dernier match avec son club formateur, Andrés Iniesta pourrait réenfiler le maillot du FC Barcelone. Quelques heures après l’annonce de son départ du Vissel Kobe, le quotidien catalan Sport indique que des discussions sont en cours pour qu’il dispute une période avec le Barça lors du match amical contre l’équipe nipponne, prévu le 6 juin prochain.

Le Vissel Kobe doit encore donner son accord

L’idée serait qu’il dispute l’autre période sous les couleurs de son équipe actuelle, qui doit encore donner son accord. S’il s’agira du dernier match de la saison du club blaugrana, deux jours après la 38e journée de Liga, Iniesta a encore des rencontres au programme avec le Vissel Kobe, qu’il quittera à l'été soit en pleine saison japonaise. Ses adieux sont prévus au terme de l’affiche face au Consadole Sapporo en championnat, à Kobe, le 1er juillet prochain.

Un premier match amical entre le Barça et le Vissel Kobe, organisé au stade national de Tokyo, avait déjà eu lieu en juillet 2019 et avait abouti à une victoire catalane (2-0). Le milieu de terrain espagnol avait alors disputé la première période. Lors de ses adieux ce jeudi, Andrés Iniesta a annoncé vouloir "vraiment vouloir continuer à jouer", à 39 ans, sans en dire plus quant à sa future destination.