Ipswich, le club d'Ed Sheeran, valide sa promotion en Championship

Le club d'Ipswich Town, que le chanteur britannique supporte depuis sa plus tendre enfance et dont il est l'un des sponsors, a assuré sa montée en Championship avec un succès éclatant contre Exeter (6-0), samedi.

Ipswich Town a obtenu sa promotion à l’étage supérieur grâce à une série de 13 victoires lors de ses 14 derniers matches et peut encore prétendre au titre lors de la dernière journée. Fan du club dont il est supporter depuis sa plus tendre enfance, Ed Sheeran a fêté la montée en D2 en s’affichant avec un maillot sur Instagram.

Sponsor maillot jusqu'en 2024

Pour les fans attentifs qui auront remarqué la présence du logo Ed’s Mathematic Tour de la tournée du chanteur sur le maillot (il est présent sur les kits domicile et extérieur), l’explication est toute simple : Ed Sheeran est sponsor maillot du club depuis 2021, un partenariat qu’il a renouvelé chaque année, et ce jusqu’en 2024.

Ed Sheeran est un grand habitué de Portman Road où il continue de se rendre à l’occasion quand il est de retour dans le Suffolk. Il a d'ailleurs été aperçu dans une loge en tribunes le 7 avril, célébrant un but de son équipe contre le Wycombe Wanderers Football Club (victoire 4-0). Le chanteur de 32 ans possède une maison dans le Comté, à Framlingham. Ces deux dernières saisons, l’interprète de A Shape of you a même figuré dans l’effectif de son club préféré, avec le n°17 dans le dos.