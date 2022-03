Isère: un arbitre de Régionale 2 agressé après avoir mis un carton rouge à un joueur

Selon Le Progrès, un arbitre officiant en Régionale 2 a été agressé au cours d’un match entre la Côte-Saint-André et la Trinité Lyon, pour avoir adressé un carton rouge à un joueur. L’homme en noir s’est pris en coup de poing de la part de l’attaquant en question.

Les cas d’agressions dans le football amateur semblent de plus en plus nombreux. Après l’agression d’un arbitre à Melun, c’est cette fois-ci en Isère qu’un homme en noir a subi les foudres d’un joueur bien trop nerveux.

Durant un match de régionale 2 entre la Côte-Saint-André et la Trinité Lyon, un attaquant de Trinité met un coup de coude à un adversaire et voit l’arbitre lui mettre un carton rouge dès les quinze premières minutes. Selon les informations du Progrès, le joueur en question a mis un coup de poing à l’homme en noir. En sang, ce dernier a été amené à l’hôpital et se retrouve avec une fracture du nez. Ce dernier a une incapacité temporaire de travail (ITT) de huit jours.

L’agression à Melun

Un évènement du même genre a eu lieu dimanche dernier en banlieue parisienne à Melun. Après la confrontation en deuxième division de district de Seine-et-Marne entre Melun et Bagneaux Nemours (1-4), l’arbitre a été frappé et insulté par un groupe de supporters. Selon France Bleu, la victime a porté plainte. Contacté par RMC Sport, le président du district de Seine-et-Marne Philippe Collot a fait savoir que les agresseurs risquent une amende, une interdiction de licence ou encore deux ou quatre ans de suspension. Une exclusion du club responsable peut être envisagée.