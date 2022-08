Israël: le match amical Atlético-Juventus à Tel Aviv annulé à cause des tensions

L’Atlético de Madrid et la Juventus, qui devaient s’affronter dimanche soir à Tel Aviv au Bloomfield Stadium ne feront pas le voyage en Israël en raison du regain de tension entre l'Etat hébreu et le Jihad islamique palestinien. La rencontre est annulée.

Climat de plus en plus tendu à Tel Aviv. Moins d’une semaine après avoir accueilli le Trophée des champions avec la victoire du PSG aux dépens du FC Nantes (4-0), la ville israélienne est sous tension après une nouvelle escalade militaire entre l’Etat hébreux et le Jihad islamique palestinien. Ces derniers jours, les frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza ont fait au moins dix morts et 55 blessés. En raison de cet inquiétant regain de tensions en Israël et des menaces d’attentats, le match amical entre l’Atlético de Madrid et la Juventus qui devait se disputer dimanche soir à Tel Aviv est annulé, a confirmé samedi le club madrilène dans un communiqué.

Un contre-temps à une semaine de la reprise

Un peu plus tôt, selon la Cadena Ser, la Juve avait fait savoir à la direction des Colchoneros que la sécurité de ses joueurs n’était pas assurée et qu’elle ne comptait pas faire le déplacement. Les joueurs de la Vieille Dame étaient censés décoller samedi à 15h.

Compte tenu de cette décision, le club madrilène a également acté le fait de ne pas faire le voyage jusqu'en Israël. Les deux clubs reprendront la compétition dans leurs championnats respectifs le week-end prochain.