Atlético: Griezmann passeur et enfin buteur en amical, son premier but en 210 jours

L’attaquant français Antoine Griezmann a été l’un des grands artisans de la nette victoire de l’Atlético de Madrid face à Cadix (4-1) jeudi lors du Trophée Ramon de Carranza. Passeur sur le premier but d’Alvaro Morata, le champion du monde a inscrit le dernier but de Colchoneros.

Antoine Griezmann retrouve le sourire et le chemin du but. Après une deuxième partie de saison 2021-2022 très compliquée, l’attaquant de l’Atlético de Madrid semble retrouver le chemin de la forme pour débuter le nouvel exercice.

Ce jeudi, il a été l’un des grands acteurs de la tranquille victoire des Colchoneros face à Cadix (4-1) lors du Trophée Ramon de Carranza, dans la ville d'Andalousie. Avant le quart d’heure de jeu, Grizou s’est signalé en adressant une passe décisive pour Alvaro Morata (13e).

La fin d'une série de 210 jours sans marquer

Après des buts de Saul Niguez (45e) et Daniel Wass (46e), le joueur aux 108 sélections avec les Bleus a clos le festival offensif en marquant, de la tête, le 4eme but de l’Atlético (51e). Même s’il ne s’agissait que d’un match de préparation à deux semaines de la reprise de la Liga, ce but met fin à 210 jours de disette. Très actif, il a été le seul titulaire à avoir disputé l’intégralité de la rencontre du côté des Madrilènes. Tout bon avant la reprise, le 15 août sur la pelouse de Getafe.