"J'ai honte du football", Valdano soutient Jankto après son coming-out

Après le coming-out de l'international tchèque Jakub Jankto, joueur du Sparta Prague, l'ancienne légende Jorge Valdano a apporté son soutien au milieu de terrain, et a exprimé sa "honte" envers le milieu du football d'aujourd'hui pas assez ouvert à son goût.

La prise de parole de Jakub Jantko ne devrait pas être un évènement. Et pourtant, l'international tchèque (45 sélections) a fait son coming-out ce lundi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "Comme tout le monde, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un métier que j'exerce au mieux de mes capacités depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde. Je veux aussi vivre ma vie en toute liberté. Sans peur. Sans préjugés. Sans violence. MAIS avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher", a confié le footballeur sur Twitter.

L'hommage de Valdano

Après cette prise de parole, l'ancien milieu de la Sampdoria a reçu de nombreuses marques d'affection de la part des acteurs du football, notamment de Jorge Valdano. L'ex-international argentin (67 ans) a montré son soutien à Jakub Jankto dans l'émission El Tercer Tiempo sur Movistar. "Je tire mon chapeau à cette déclaration et j'ai honte du football. Que ce soit l'un des premiers cas en 2023, c'est avoir honte", confie-t-il, dans des propos relayés par Marca.

L'ancien joueur des Newell's Old Boys a également félicité ce qui a été fait dans le football féminin. "Les femmes nous ont donné une vraie leçon. Elles sont arrivées dans le football avec beaucoup moins de préjugés que nous et ont exercé leur liberté dès le premier jour. Que qui doit être, ces jours-ci, un acte de courage, semble humiliant pour le foot. Cela devrait embarrasser nous tous qui sommes dans le football."