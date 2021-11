"J’ai l’impression de déranger", Platini explique ne pas être sollicité par les instances

Ancien président de l’UEFA, Michel Platini n’occupe actuellement plus de fonction officielle dans le football. Dans un entretien accordé à la revue de l’After Foot (le numéro 3 est disponible depuis le 16 novembre), l’ancien grand numéro 10 a indiqué ne plus avoir de contact avec les grandes instances du football.

La Revue de l’After Foot, dont le numéro 3 est disponible depuis le 16 novembre, crée l’événement avec un grand entretien avec Michel Platini. Auprès de Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, la légende du football français a balayé son actualité, sa vision du football actuel ou encore ses envies pour le futur. Un avenir qui pourrait justement ne plus se focaliser autour du football, lui qui ne semble plus en contact avec les grands décideurs.

L'UEFA ne l'a pas invité pour l'Euro, ni pour la Ligue des Nations

Interrogé sur ses rapports avec la Fédération française de football, Michel Platini a répondu sans détours : "Je n’ai aucun rapport avec la fédé, aucun rapport avec la FIFA, aucun rapport avec l’UEFA. Ils ne viennent pas vers moi. J’ai l’impression de déranger. L’UEFA ne m’a pas invité à l’Euro, alors que c’était mon idée, l’Euro dans onze pays. Et pour la Nations League, compétition que j’ai créée, la finale qui se déroule à Turin, avec l’équipe de France en plus, tu crois qu’ils m’auraient invité ? C’est très football, ça. On oublie facilement le passé dans le football. Churchill disait que 'celui qui a oublié son passé n’a pas d’avenir'. Après, ça ne me dérange pas, il y a tellement de cons là-bas. Je suis mieux ici (à Cassis, lieu de l’entretien), à faire un golf, manger avec mes amis (rires). Le monde ne m’attend pas."

Un retour dans les hautes instances paraît illusoire, tant il ne partage pas la vision de Gianni Infantino, l’actuel président de la FIFA : "À la tête des institutions, tu as des gens qui ne pensent qu'à faire du business, a-t-il déploré dans cette grande interview. Regarde ce que fait Infantino depuis qu'il est arrivé. Pourquoi la Coupe du monde à 48? C'est plus de matchs, plus d'argent. Et la Coupe du monde tous les deux ans? C'est plus de matchs, plus d'argent. La Superligue, puisqu'il est à l'origine de la Superligue, c'est pareil, plus de matchs, plus d'argent pour les clubs. Infantino, je le connais, il a été mon assistant pendant dix ans..."