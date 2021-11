FIFA/UEFA: Platini charge Infantino et Ceferin

Dans une grande interview accordée à la revue de l'After Foot (le n°3 est disponible depuis ce 16 novembre), Michel Platini tacle durement Gianni Infantino, le président de la FIFA, et Aleksander Ceferin, celui de l'UEFA.

Dire que Michel Platini a très peu d'estime pour Gianni Infantino est sans doute un euphémisme. Toujours très critique sur l'évolution du football moderne, l'ancien footballeur français s'est exprimé dans les colonnes du nouveau numéro de la revue After Foot, disponible depuis ce mardi dans les kiosques. À cet occasion, il a lancé une vive charge à l'encontre de l'actuel président de la FIFA, qui souhaite notamment mettre en place la Coupe du monde tous les deux ans au lieu de quatre.

"À la tête des institutions, tu as des gens qui ne pensent qu'à faire du business, a-t-il déploré dans cette grande interview. Regarde ce que fait Infantino depuis qu'il est arrivé. Pourquoi la Coupe du monde à 48? C'est plus de matchs, plus d'argent. Et la Coupe du monde tous les deux ans? C'est plus de matchs, plus d'argent. La Superligue, puisqu'il est à l'origine de la Superligue, c'est pareil, plus de matchs, plus d'argent pour les clubs. Infantino, je le connais, il a été mon assistant pendant dix ans..."

"Il ne sait même pas taper dans un ballon"

Puis après avoir estimé que des responsables de la FIFA n'avaient pour "but" que de générer "encore plus d'argent", Michel Platini s'est autorisé une remarque ad personam pour discréditer sa cible: "Regarde Infantino jouer au football, c'est une catastrophe, il ne sait même pas taper dans un ballon. Est-ce que ça l'intéresse, le foot? Voilà, j'ai évoulé dans ce monde pendant vingt ans..."

Plus loin dans l'interview, le champion d'Europe 1984 en a remis une couche sur le dirigeant italo-suisse: "Le grand refrain d'Infantino quand il était à l'UEFA, c'était «Fuck la FIFA, fuck la FIFA». Maintenant qu'il en est le patron, c'est «Fuck l'UEFA, fuck l'UEFA»".

"À cause de Ceferin, les grands clubs ne veulent plus de l'UEFA"

Également dans son viseur: Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA qui assure sa succession depuis 2016. "À cause de Ceferin, les grands clubs européens ne veulent plus de l'UEFA, donc il ferait mieux de se remettre en question. Sa gestion a été catastrophique. Dans le dossier Superligue, il a été sauvé par les gouvernements et les supporters, sinon, il était foutu", a fustigé Michel Platini. L'ancien n°1 de l'instance européenne (2007-2015) est d'ailleurs convaincu que les clubs ne seraient jamais permis de déclencher une telle crise sous sa direction: "Il faut oser s'opposer au président de l'UEFA qui s'appelle Michel Platini".