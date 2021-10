Ligue des nations: le but de Benzema contre l'Espagne désigné le plus beau du Final Four

Auteur du but de l'égalisation dimanche soir lors de France-Espagne (2-1) en finale de la Ligue des nations, l'attaquant des Bleus Karim Benzema a vu son bijou être désigné plus beau but du tournoi.

Un contrôle du pied gauche sur un décalage de Mbappé, une petite touche pour rentrer dans la surface, un crochet de l'extérieur du droit, et cette merveille de frappe enroulée, venue se loger à côté du poteau opposé d'Unai Simon. Vous avez apprécié le bijou de Karim Benzema dimanche soir lors de la finale de la Ligue des nations? Vous n'êtes pas seul.

Ce mercredi, l'UEFA annonce en effet que l'égalisation de KB9 à la 66e minute de France-Espagne (2-1) a été désignée plus beau but du Final Four, après un vote des internautes.

Six buts depuis son retour en équipe de France

La frappe du Madrilène, qui a permis aux Bleus de très vite réagir à San Siro après l'ouverture du score de Mikel Oyarzabal et avant le but victorieux de Kylian Mbappé, était en "concurrence" avec la mine de Romelu Lukaku en angle fermé lors de France-Belgique (3-2), la tête de Ferran Torres au terme d'une superbe action lors d'Italie-Espagne (1-2), et la grosse patate du gauche de Theo Hernandez, toujours lors de France-Belgique en demie.

Karim Benzema (33 ans) en est désormais à 33 buts en 92 sélections, ce qui le place à la sixième position des meilleurs réalisateurs tricolores, devant Zinedine Zidane (31) et derrière David Trezeguet (34). Depuis son retour en sélection en juin, après quasiment six ans d'absence, l'ancien Lyonnais a fait trembler les filets à six reprises en onze apparitions.