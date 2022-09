Jérémy Morel, fraîchement retraité, signe en National 3

La retraite professionelle de Jérémy Morel est actée. Mais le défenseur de 38 ans va continuer de jouer au football au niveau amateur, en National 3. Il a signé à l'US Montagnarde, dans le Morbihan.

Jérémy Morel de retour aux sources. L'international malgache va terminer sa belle carrière par un dernier défi en amateur, chez lui, dans le Morbihan, après avoir officialisé sa retraite professionnelle. L'ancien défenseur de l'OM et de Lorient a signé à l'US Montagnarde, en National 3. Le club a annoncé la nouvelle ce mardi après-midi.

Aux prémisses d'une carrières d'entraîneur ?

A 38 ans, et fort de plus de 600 matches en Ligue 1, Jérémy Morel espère apporter son expérience et son leadership au club amateur, qui annonce qu'il passera en parallèle ses dîplomes pour devenir entraîneur.

"Nous sommes très heureux de l’arrivée de Jérémy qui, après une carrière exceptionnelle, va relever un dernier challenge à l’US Montagnarde, s'est félicité le président Kévin Le Gal. Jérémy est un meneur qui a toujours été apprécié par ses coéquipiers partout où il est passé. Il a beaucoup à nous apporter sur, et en dehors du terrain". Le dernier match du défenseur central remonte au 21 mai dernier contre Troyes (1-1).