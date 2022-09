Mercato: passé par Lorient, l'OM et l'OL, Jérémy Morel prend sa retraite

Libre depuis la fin de son contrat l’été dernier à Lorient, Jérémy Morel (38 ans) a annoncé la fin de sa longue carrière, ce mardi. Avec une pointe d’amertume contre son club formateur mais la fierté d’une telle longévité sous les couleurs des Merlus, Marseille, Lyon et Rennes.

Un défenseur emblématique de la Ligue 1 raccroche les crampons. Jérémy Morel (38 ans) a annoncé sa retraite, ce mardi dans une interview à L’Equipe. Le défenseur, natif de Lorient, tourne la page après 20 saisons professionnelles et plus de 600 matchs (589 en club, 13 avec la sélection de Madagascar) sous les couleurs des Merlus (2002-2011), Marseille (2011-2015), Lyon (2015-2019) et Rennes (2019-2020). Il était revenu à Lorient en 2020 jusqu'à la fin de son contrat l'été dernier comme une manière de boucler la boucle.

"J'ai 38 ans, mon contrat dans mon club formateur s'est terminé et je prends la décision d'arrêter, donc il y a un peu de cela, oui, confie-t-il dans L'Equipe. Je garde malgré tout une petite pointe d'amertume, non pas d'avoir quitté Lorient, mais que personne n'ait eu le courage de m'annoncer que je ne serais pas reconduit. C'était pourtant simple comme un coup de fil."

"Le plus gratifiant, c'est d'avoir réussi à m'imposer à chaque fois alors qu'on ne me voyait jamais gagnant au départ"

Morel a pourtant envisagé de poursuivre sa carrière après un essai à Concarneau (National) l’été dernier mais une petite blessure musculaire lui a fait craindre de retomber dans "les galères comme la saison dernière" et l’a poussé à raccrocher.

"Le foot m'a apporté énormément de choses sportivement, bien sûr, mais aussi humainement, confie-t-il. Parfois, je me suis découvert des qualités insoupçonnées comme cette première saison à Marseille où j'ai été très critiqué. Je savais déjà que j'étais costaud dans la tête mais je crois avoir repoussé mes limites, cette année-là. Ce que j'ai retenu dans ce milieu-là, c'est que si tu n'es pas prêt à te faire mal, à prendre des coups, alors tu ne progresseras pas."

Après une longue aventure à Lorient, Morel avait donné un nouvel élan à sa carrière en rejoignant Marseille, alors entraîné par Didier Deschamps, en 2011. Sur la Canebière, il a glané ses deux titres en carrière: le trophée des champions en 2011 et la Coupe de la Ligue en 2012. Il y a notamment côtoyé Marcelo Bielsa (2014-2015) et a aussi découvert la Ligue des champions et la Ligue Europa, deux compétitions qu’il a également disputées avec Lyon lors de ses quatre saisons dans le Rhône. Morel affiche "sa fierté" d’avoir évolué dans ces deux clubs. "Ce qui est le plus gratifiant, c'est d'avoir réussi à m'imposer à chaque fois, de m'être fait une place, alors qu'on ne me voyait jamais gagnant au départ", conclut-il.