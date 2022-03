Justice: trois ans de prison ferme requis contre Tony Vairelles

Jugé cette semaine pour une fusillade en sortie d'une boîte de nuit près de Nancy, l'ancienne star du RC Lens Tony Vairelles a vu le procureur requérir trois ans de prison ferme contre lui ce jeudi.

Depuis le début de la semaine, Tony Vairelles est sur le banc des accusés à Nancy. L'ancien attaquant du RC Lens est jugé, aux côtés de trois de ses frères, pour une fusillade survenue en 2011, à la sortie de la discothèque "Les 4 as", à Essay-lès-Nancy, qui a blessé les vigiles de l'établissement. Le procureur François Pérain a requis à son encontre trois ans de prison ferme, sans mandat de dépôt.

Initialement mis en examen pour tentative d'assasinat, Vairelles a bénéficié d'une requalification des faits et comparait pour "violences en réunion, avec préméditation et avec arme". La même peine, trois ans fermes, a été requise contre son frère aîné Fabrice, qui a été reconnu, avec Tony, comme l'autre tireur. Seuls six mois ont été requis pour les deux cadets, Giovan et Jimmy.

Un "rendez-vous raté avec la vérité"

"Les Vairelles avaient rendez-vous avec la vérité, ils l'ont raté, a déclaré le procureur, dans des propos rapportés par L'Equipe. Ils sont tellement enfermés dans leur mensonge qu'ils ne peuvent plus en sortir. Ce que disent les videurs n'est pas de la fantaisie." Trois des agents de sécurité avaient quitté la soirée blessés par balle.

Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2011, Giovan et Jimmy, deux des frères de Tony, avaient eu une altercation avec les vigiles à cause de l'interdiction de garder son verre sur la piste de danse. La dispute avait dégénéré et s'était poursuivie sur le parking de l'établissement. Les vigiles sont également poursuivis pour violences en réunion avec armes, dont "une bombe lacrymogène, des barrières de sécurité et une matraque".