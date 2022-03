Justice: Tony Vairelles et ses frères jugés dix ans après une fusillade à la sortie d'une discothèque

Tony Vairelles, ancien attaquant international français, est jugé avec ses frères, à partir de ce lundi au tribunal correctionnel de Nancy, dix ans après une fusillade contre des videurs à la sortie d’une boîte de nuit.

L’affaire remonte à près de dix ans mais sera jugée cette semaine au tribunal correctionnel de Nancy. Tony Vairelles, ancien attaquant international français, et ses trois frères, Fabrice, Giovan et Jimmy sont suspectés d’avoir tiré et grièvement blessé trois vigiles de la discothèque des "4 As", à Essey-lès-Nancy, dans la nuit du 22 au 23 octobre 2011. L’ancien joueur du RC Lens, désormais âgé de 48 ans, nie les faits pour lesquels il a déjà passé cinq mois en détention provisoire.

Tony Vairelles a toujours nié les faits

Initialement poursuivi pour tentative d’assassinat (passible de la réclusion criminelle à perpétuité), le clan Vairelles s’expliquera finalement devant le tribunal correctionnel pour des faits de "violences aggravées", pour lesquels ils risquent tous dix ans de prison (le double pour Fabrice, en récidive). Selon les premiers éléments de la (très) longue enquête, Jimmy et Giovan auraient été molestés par les videurs de l’établissement qui les avaient invités à ne pas se rendre sur la piste de danse avec un verre à la main.



Les deux hommes, évincés de l’établissement, auraient alors appelé leurs deux autres frères, Tony et Fabrice, à la rescousse. A leur arrivée, une violente bagarre aurait éclaté à coups de poings, de matraques et de gaz lacrymogènes. Et de coups de feu aussi. Les trois videurs - trois frères - ont ainsi été atteints par des balles. L’enquête n’a pas permis de déterminer les auteurs des tirs même si Fabrice et Tony ont été désignés comme les tireurs. Aucune preuve matérielle n’a permis de le confirmer.

Le système de vidéosurveillance n’a pas davantage donné de réponse puisque la cassette présente dans le magnétoscope contenait des images d’un concert des Enfoirés. Les trois vigiles sont également jugés pour violences aggravées dans cette affaire. Le procès durera cinq jours.

Tony Vairelles vit désormais à Bordeaux où il participe à quelques rencontres avec les vétérans du club. En 2020, il avait évoqué son souhait de lancer une sorte de Star Academy du football.