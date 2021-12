L'ancien Parisien Jesé fait exploser Tiktok avec une danse avec sa compagne

Pendant ses vacances à Dubaï avec sa compagne, Jesé, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, cultive sa célébrité sur les réseaux sociaux à coup de danses sur Tiktok.

Jesé joue toujours. A seulement 28 ans, il évolue à Las Palmas, en Deuxième division espagnole, où il a disputé 20 matchs et inscrit 6 buts cette saison. Mais l’avant-centre passé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, notamment, se montre de plus en plus sur les réseaux sociaux, jusqu’à devenir une star de Tiktok.

A Dubaï depuis quelques jours, Jesé en a profité pour apparaître dans l’une des vidéos postées sur le réseau social par sa compagne Aurah Ruiz. Chemise blanche et ensemble de marque sur le dos, l’Espagnol est au premier plan pour réaliser sa chorégraphie. La vidéo a été vue plus d’un million de fois.

Un déclin en deuxième division

Ce n’est pas la première fois qu'une publication avec Jesé devient virale sur Tiktok. Il apparaît depuis plusieurs mois dans les vidéos postées par Aurah Ruiz, un petit évènement à chaque fois. Parfois danseur, parfois chanteur, l’Espagnol est en train de devenir une star des réseaux sociaux, à défaut de voir sa carrière progresser.

Depuis son départ du Paris Saint-Germain, où il n’avait inscrit que deux buts en 18 matchs, Jesé a continué de décliner. Après plusieurs prêts non concluants à Stoke City, au Bétis Séville ou au Sporting, il a atterri à Las Palmas gratuitement mais semble avoir fait une croix sur l’élite du football européen.