L'Argentine effectuera une tournée en Asie en juin, avec le retour du foot international en Chine

L'Argentine a officialisé ce lundi qu'elle effectuera une tournée en Asie en juin prochain, avec des matchs amicaux face à l'Australie et l'Indonésie. La première affiche face aux Socceroos aura lieu en Chine, pour le retour du football international après trois ans de restrictions liées au Covid.

L'Argentine connaît son programme pour le mois de juin. Lionel Messi et les champions du monde effectueront une tournée en Asie et vont jouer un premier match amical le 15 juin à Pékin contre l'Australie. Un second sera organisé le 19 juin face à l'Indonésie, à Jakarta.

Une revanche Argentine-Australie

En Chine, cette affiche marquera le grand retour du football international après trois années de strictes restrictions sanitaires qui ont vidé les stades et entraîné une cascade d'annulations de compétitions sportives. "Le 15 juin, Lionel Messi dirigera l'équipe nationale argentine dans un match amical contre l'Australie à Pékin", a indiqué l'ambassade d'Argentine dans un message publié sur le réseau social Weibo.

Le choc sera une revanche des huitièmes de finale de la Coupe du monde organisée au Qatar fin 2022, où l'Albiceleste l'avait emporté 2-1 contre les Socceroos. "Cela fait 15 ans que notre équipe nationale masculine n'a pas joué en Chine et nous sommes vraiment ravis de revenir affronter l'Argentine au Stade des travailleurs de Pékin, qui vient juste d'être rénové", a indiqué James Johnson, le patron de la fédération australienne.



Lionel Messi jouit comme ailleurs dans le monde d'une immense popularité en Chine. En mars, la sélection dirigée par Lionel Scaloni avait été fêtée au pays lors de matchs amicaux au Panama (2-0) et contre Curaçao (7-0). La "Pulga" s'était signalée par quatre buts lors de ces affrontements.