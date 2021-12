L'AS Pirae, club de Tahiti, va participer à la Coupe du monde des clubs

Après les forfaits néo-zélandais et calédoniens, le club tahitien de l'AS Pirae a été contacté par la FIFA pour participer à la Coupe du monde des clubs aux Emirats arabes unis en février prochain.

C'est une première pour une équipe polynésienne. L’AS Pirae va participer à la prochaine Coupe du monde des clubs aux Émirats arabes unis à partir du 3 février. Les footballeurs de Pirae profitent d'une place refusée par le club d'Auckland, qui a dû déclarer forfait en raison des mesures sanitaires appliquées en Nouvelle-Zélande.

Remplaçant par surprise

La place avait aussi été proposée au champion de Nouvelle-Calédonie, Tiga, qui, faute de joueurs vaccinés, n’a pas pu postuler non plus. C’est enfin au club champion de Tahiti qu’a été proposée la place vendredi dernier. Une décision aujourd'hui confirmée dans un communiqué de la Confédération océanienne de football: "À la place de l'Auckland City FC, le Comité exécutif de la Confédération océanienne de football, avec l'approbation de la FIFA, a désigné l'AS Pirae de Tahiti comme représentant de l'Océanie à la Coupe du monde des clubs de la FIFA."

Une décision prise suivant "les principes du mérite sportif, approuvés par la FIFA, prenant en considération plusieurs critères sportifs et offrant une chance équitable aux clubs d'être sélectionnés", indique toujours l'OFC. Et c'est ainsi que l'AS Pirae a été choisi. Le président de la fédération tahitienne de football (FTF), Thierry Ariiotima, explique que c'est "l'administration de l'OFC" (Confédération océanienne de football) qui a "un mode de calcul qui a fait ressortir Pirae". La décision n'est même pas passée par la fédération locale.

"C’est un beau cadeau de Noël pour le club"

Pirae avait tous les atouts pour participer : la disponibilité, les joueurs vaccinés, les passeports en règle. Une délégation de 35 personnes devrait partir fin janvier. Les tahitiens feront figure de seul club amateur présent au sein de la compétition. Une belle première, que Thierry Ariiotima salure: "Les clubs participants sont professionnels, à part Pirae. Donc ils vont jouer dans la cour des grands."

"On va tout faire pour y être. Dès demain, les joueurs font faire leur troisième dose et compléter les pass vaccinaux. C’est une chance extraordinaire et une expérience unique pour les joueurs", confiait à actu.fr Heimana Salem, président du club.

Tous les frais sont pris en charge par la Fifa et le club a aussi une belle somme d’argent à gagner. "C’est un beau cadeau de Noël pour le club. Mais les joueurs vont devoir reprendre l’entraînement plus tôt", conclut Heimana Salem.

L'AS Pirae sera opposé à l’équipe locale d’Al-Jazira, dans un match qualificatif pour un quart de finale contre Al-Hilal (Arabie Saoudite) et une demie-finale contre… le club anglais et vainqueur de la Ligue des champions Chelsea.