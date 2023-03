L’avenir de Zidane, le départ de Le Graët, son conflit avec Deschamps… Christophe Dugarry se confie pour son grand retour sur RMC

Avant son grand retour sur RMC, prévu ce jeudi dans Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry balaye l’actualité du ballon rond. Le champion du monde 1998 nous parle du futur de Zinedine Zidane, du départ de Noël Le Graët de la FFF, de sa relation conflictuelle avec Didier Deschamps, de l’aura de Kylian Mbappé et de la saison de l’OM. Avec sa franchise habituelle.

Christophe Dugarry, vous avez longtemps milité pour que Noël Le Graët quitte la présidence de la Fédération française de football. Son départ est-il une victoire personnelle à vos yeux?

"Non, ce n’est jamais personnel. Je ne le connais pas plus que ça. On ne peut pas s’en gargariser. Ça fait tellement longtemps que ça aurait dû arriver. Ce qui est choquant, c’est que ce monsieur est accusé de beaucoup de choses qui font qu’il ne pouvait plus représenter le football français, et la seule qui l’a fait tomber, c’est parce qu’il a parlé de Zidane. C’est juste incroyable. Il n’y a qu’en France qu’on voit ça. C’est surréaliste. Il aurait dû tomber depuis bien longtemps. Avant ses propos sur Zidane, il a le soutien du Comex, alors que les casseroles, il les a déjà. Je suis content qu’il soit parti mais qu’est-ce qu’il a fallu faire pour en arriver là… Et toutes les fédés, c’est la même chose. Le système tel qu’il est fait ne peut apporter que des problèmes comme ça. Je suis content que Le Graët ait laissé la place, je ne suis pas content qu’il est retrouvé un poste à la Fifa. Encore une fois, on recase les copains."

Qui souhaitez-vous voir à la tête la FFF?

"La seule personne que je connais et que j’apprécie, c’est Marc Keller. C’est un mec intelligent. Ça me dérange qu’il ait été depuis longtemps dans les souliers de Le Graët. J’espère qu’il n’a pas été contaminé. Mais je pense que c’est quelqu’un de brillant, qui aime le foot. Il a réussi de belles choses. J’apprécie ce garçon-là. Est-ce qu’il est capable d’être président de la fédé? Je n’en ai aucune idée, mais déjà c’est quelqu’un du foot. Je veux qu’il y ait de la compétence, pas de l’intérêt et de l’entre-soi. C’est cette façon de faire que je veux combattre, plus que les hommes."

Comment décrivez-vous votre relation avec Didier Deschamps, qui semble en retrait du reste du groupe France 98?

"Les gens sont persuadés que je suis en service commandé pour Zizou. Mais il n’a pas besoin de moi. On n’en a même jamais parlé tous les deux. Ça me fait toujours rire quand j’entends que France 98 s’est détaché de Deschamps. France 98 ne s’est jamais détaché de Deschamps, c’est Deschamps qui s’est détaché de France 98. Mais il n’y a pas de problème entre Deschamps et France 98. Il y a un problème Deschamps-Dugarry, parce qu’on ne s’apprécie pas, c’est tout. Il ne m’apprécie pas, je ne l’apprécie pas. Après, je suis capable de reconnaître que sa prolongation est méritée. Mais quand on me demande si je préfère Zidane ou Deschamps, je préfère Zidane. C’est mon choix et ce n’est pas forcément contre Deschamps. Moi, j’ai envie de voir autre chose, mais ce n'est pas contre lui, même si on ne s’appréciera jamais."

"C’est Deschamps qui s’est un peu séparé de France 98. Il avait un problème avec moi, il n’avait qu’à venir me voir. On aurait réglé le problème entre hommes, ça ne servait à rien de s’éloigner de France 98. C’est à lui qu’il faut poser la question. Il ne m’a jamais apprécié, moi non plus. Je le connais depuis longtemps DD, on a joué à Bordeaux ensemble. Il estime que mes mots ont été trop loin, moi aussi. On ne s’apprécie pas, ce n’est pas grave. Mais ça ne l’empêche pas de venir aux repas de France 98, aux vacances ou aux réunions qu’on a ensemble. Il a fait son choix entre la fédé et France 98, je ne sais pas pourquoi, les deux sont très bien. Je n’ai pas compris. Il faut lui demander."

Zinedine Zidane, dont vous êtes très proche, a-t-il envie de reprendre un poste d’entraîneur prochainement?

"Oui, ça le titillait déjà depuis un moment, puisqu’il était pour reprendre le poste de sélectionneur de l’équipe de France si Deschamps partait. Il a envie de revenir dans un club ou une sélection. Si Deschamps reste quatre ans, Zidane ne va pas rester quatre ans sans rien faire. La suite logique, c’est qu’il trouve un club."

"Moi, c’est personnel, j’aurais adoré qu’il aille avec le Brésil. Les Brésiliens adorent Zidane, c’est le plus Brésilien des Français. Ils ont une génération super. J’aurais adoré qu’il y aille. Je ne lui en ai pas parlé. Mais quand j’ai vu que son nom sortait pour la sélection brésilienne, je trouvais que l’histoire aurait été magique."

Kylian Mbappé est-il déjà le meilleur joueur de l’histoire du foot français?

"Non, non. Pas encore. Mais il le sera. Même lui, je suis sûr qu’il ne s’imagine pas ça du tout. Il y a eu des grands joueurs en France. Mais il y a aucune raison qu’il ne le soit pas."

Peut-il dépasser Zinedine Zidane dans la légende?

"Légende, c’est un mot qui englobe beaucoup de choses. Ce n’est pas que ce que tu fais sur le terrain. C’est l’image que tu renvoies. C’est la personnalité, des scénarios de match, des buts qui viennent d’ailleurs… C’est tout un tas de choses qui font que. Aujourd’hui, Mbappé est certainement le meilleur joueur du monde. Si demain matin, je ne lui souhaite pas, il se blesse, ce sera un drame. Il peut arriver pleins de choses. C’est trop tôt. Ce garçon est plein d’ambition. Je trouve qu’il a énormément progressé. Je prends beaucoup de plaisir à le voir à jouer. Il y a encore des progrès à faire. Mais son idée doit être de faire comme Messi ou Ronaldo un jour. Il a tout pour y arriver, c’est certain."

Comment jugez-vous la saison de l’OM et le travail d’Igor Tudor?

"Il y a des couacs, mais c’est plaisant. Marseille et Lens sont les deux équipes les plus agréables à voir jouer ces derniers temps, même si Lens baisse un peu de pied. Marseille a une façon de jouer, c’est très bien, mais il va falloir qu’il soit aussi capable de jouer aussi d’une autre manière, en fonction de l’adversaire. C’est bien d’avoir plusieurs cordes à ton arc. Ils ont une façon de jouer qui est parfois un peu prévisible. Elle est très plaisante à voir quand les joueurs sont à 100%. Mais quand ce n’est pas le cas, on se rend compte que cette équipe peut aussi passer à travers."

"Les joueurs ont compris la façon de jouer de Tudor. Je trouve que ce qu’il se passe entre l’entraîneur et les joueurs, c’est bien. C’est toujours difficile de trouver un système qui convient à tes joueurs, en fonction de leurs qualités. Ça a l’air de super bien se passer. Il y a de l’envie, de la force de caractère, un état d’esprit et un vrai projet de jeu. L’ambiance au Vélodrome est top. Les supporters ont repris goût. C’est vraiment génial. Ce qu’ils ont fait en Coupe de France face à Paris (victoire 2-1, ndlr), j’ai trouvé ça incroyable. Mais ça demande beaucoup d’énergie. Cette équipe a des certitudes mais l’état physique des joueurs est très important dans le jeu mis en place par Tudor. En tout cas, quand je regarde l’OM, je sais que je vais prendre du plaisir. C’est le plus important".