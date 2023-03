Mercato: "Je n'y crois pas une seconde", Petit ne voit pas du tout Zidane signer à Chelsea

Consultant pour RMC, Emmanuel Petit a expliqué ce vendredi dans Rothen s'enflamme qu'il ne voyait pas Zinedine Zidane devenir l'entraîneur de Chelsea et que celui-ci préférerait entraîner le PSG.

Emmanuel Petit en est convaincu: l'avenir de Zinedine Zidane ne sera pas en Angleterre. Le consultant de RMC Sport a réagi à la rumeur qui envoyait l'ancien entraîneur du Real Madrid sur le banc de Chelsea, en cas d'éviction de Graham Potter. Selon lui, il est impossible d'imaginer Zizou en Angleterre, pour plusieurs raisons.

"Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas une seule seconde à la rumeur de Zizou à Chelsea", démarre Emmanuel Petit dans un argumentaire en trois points exposé dans Rothen s'enflamme.

Premier argument développé, celui de la langue: "Il ne parle pas anglais, même si je crois qu'il prend des cours. Mais un vestiaire aujourd'hui c'est peuplé de plusieurs nationalités. Connaissant sa manière de gérer un vestiaire, il aime la proximité, s'intéresser à l'humain avant le joueur. Et donc il faut pouvoir être dans la communication et parler la langue. En Angleterre, beaucoup d'entraîneurs se sont fait railler dans des conférences de presse parce qu'ils ne parlaient pas la langue, comme en France aussi. Au bout d'un moment, ça crée un décalage de compréhension."

"Chelsea, c'est une colonie de vacances"

Autre argument avancé, celui des difficultés actuelles de Chelsea, qui empile les joueurs couteux sans avoir un véritable projet: "Pourquoi refuser Chelsea? Parce que si vous regardez aujourd'hui le problème, c'est que Potter doit gérer plus de 30 joueurs à l'entraînement, c'est une colonie de vacances."

"Chelsea a eu les moyens, mais aujourd'hui le fairplay financier réfléchit à changer ses règles à cause d'eux, ajoute-t-il estimant que le club ne pourra continuer sur ce rythme de transferts. Ils sont condamnés à se qualifier à la Ligue des champions sinon ils ne rentreront plus dans les clous du fairplay financier. Donc ils vont être forcément condamnés vu qu'ils sont 10es en championnat et qu'ils ne gagneront pas la Ligue des champions cette année (défaite 1-0 lors du 8es aller contre Dortmund, ndlr)."

"Il se doit de retrouver un banc"

Dernier argument, celui des supporters de Chelsea, qui ne souhaiteraient pas du Français sur le banc des Blues: "Ils ne veulent pas de Zizou parce qu'il n'a jamais déclaré sa flemme à la Premier League et qu'il a dit ouvertement qu'il préférait un jeu plus lécher et technique."

Quelle option donc pour Zidane? Pour Emmanuel Petit, il "se doit de retrouver un banc", mais pas vers Chelsea. "C'est le choix de Boehly mais sauf qu'il ne comprend rien au football. S'il ne veut que du bling-bling comme il a fait depuis six mois, il y a d'autres techniciens qui connaissent beaucoup mieux la Premier League." Avant de lancer: "L'avenir de Zizou ne s'inscrit pas en Angleterre, il s'inscrit ailleurs et peut-être pas très loin d'ici..."