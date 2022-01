L'énorme chambrage d'un ex joueur de Sunderland à son ancien coach, après un but avec Lincoln

Le match de troisième division anglaise (League One) entre Lincoln et Sunderland a donné lieu mardi à une scène pas banale. Un ancien attaquant des Black Cats a pris sa revanche en inscrivant un triplé. Sur son premier but, Chris Maguire ne s’est pas privé de chambrer son ancien coach Lee Johnson.

La vengeance est un plat qui se mange froid et Chris Maguire (32 ans) illustre parfaitement cette expression. A Sunderland pendant trois ans entre 2018 et 2021, l’attaquant est parti libre de tout contrat à Lincoln l’été dernier, et pas forcément sur une bonne note. Mardi, les deux formations évoluant en troisième division anglaise se sont affrontées en League One.

L’occasion pour Maguire de jouer un vilain tour aux Black Cats. L’Anglais a inscrit un triplé et a été l’acteur majeur de la victoire de son équipe (3-1). Sur son premier but, le joueur a eu une réaction pas banale. Dans un premier temps, ce dernier a levé les bras en l’air, par respect pour son ancien public. Mais quelques secondes plus tard, l’ailier a couru en direction de son ancien coach Lee Johnson pour célébrer son but devant lui en mode gros chambrage.

La réaction de Chris Maguire

À l’issue de la rencontre, le joueur de 32 ans est revenu sur cette célébration inhabituelle, qui illustrait sa fin d’aventure compliquée avec Sunderland: "C’était un peu ironique vu mes six derniers mois, vu comment ça s’est terminé ici. Je ne voulais pas que ça finisse mal et ça a été le cas." Durant ses trois saisons chez les Anglais, Maguire a marqué à 28 reprises en 125 rencontres.

Malgré la lourde défaite du club anglais, ancien de Premier League, les troupes de Johnson sont à la deuxième place du classement, à égalité de points (50) avec le leader Rotherham. Les vainqueurs de ce match sont 16es.