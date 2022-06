L'hommage du monde du sport à Thierry Roland, dix ans après sa mort

Dix ans après la mort de Thierry Roland, le 16 juin 2012 à l'âge de 74 ans, de nombreux hommages sont rendus sur les réseaux sociaux au commentateur historique des Bleus et du football.

La "voix" de l'équipe de France de football et du sacre de 1998 s'est éteinte il y a dix ans. Le 16 juin 2012, la France apprenait la mort de Thierry Roland à l'âge de 74 ans. Le commentateur historique de TF1, qui formait un duo mythique avec Jean-Michel Larqué, a travaillé sur plus d'un millier de matchs, 13 mondiaux et neuf championnats d'Europe. De nombreux hommages d'acteurs du monde du sport et d'internautes ont été publiés ce jeudi sur les réseaux sociaux.

"Dix ans déjà que Thierry est parti", a écrit Estelle Denis, qui travaillait avec l'illustre journaliste dans l'émission 100% Foot sur M6. "Il me manque. On s'est tellement, tellement marré!", a ajouté l'animatrice d'Estelle Midi sur RMC. "Thierry Roland parti il y a 10 ans déjà … Et toujours aussi présent dans ma mémoire", a tweeté le commenteur d'athlétisme Patrick Montel. Le Variétés Club de France, qui rassemble des personnalités et des anciens joueurs de football, et dont Thierry Roland fut le président pendant 32 ans, a salué sa "passion".

Un hommage a aussi été rendu par le maire LR de Cannes et président de l'Association des maires de France David Lisnard: "Il était une voix, un rire et une liberté de ton, quitte à franchir parfois les frontières du politiquement correct, à une époque où tout mot de travers n’entraînait pas le rouleau compresseur des réseaux sociaux. Populaire et contrasté comme le foot".

Un hommage est prévu, selon l'élu Karl Olive, dans l'après-midi de ce jeudi 16 juin au cimetière de Passy, dans le XVIe arrondissement de Paris, avec sa famille et ses amis.