La famille de Pélé assure que son état de santé ne présente pas de "risque"

L'état de santé de Pelé, hospitalisé depuis près d'une semaine, inquiète le monde du football en pleine Coupe du monde et le Brésil. Ce dimanche, deux filles de l'ancien attaquant ont donné des nouvelles rassurantes.

Deux filles de la légende du football, le Brésilien Pelé, hospitalisé depuis mardi, ont affirmé dimanche que son état de santé ne présentait aucun "risque" et se sont montrées optimistes quant à son retour à la maison.



Pelé "est malade, il est vieux, mais en ce moment il est hospitalisé pour une infection pulmonaire. Et quand il ira mieux, il rentrera à la maison", a affirmé sa fille Kely Nascimento, dans un entretien avec la chaîne brésilienne Globo. Cette infection pulmonaire provient d'une contamination au Covid-19 contractée il y a trois semaines. Mais "il n'est pas dans une unité de soins intensifs, il est dans une chambre normale. Il ne court pas de risques, il est en traitement", a ajouté sa soeur Flavia Arantes.



Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a été admis mardi à l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo pour une réévaluation de son traitement contre un cancer du côlon. Son infection respiratoire est "traitée par des antibiotiques", avaient alors précisé les médecins.

"Nous sommes fatiguées de recevoir des condoléances"

L'hôpital avait indiqué samedi que son état était "stable" et qu'il répondait bien au traitement qui lui est prodigué pour combattre son infection respiratoire. Le service de communication de l'hôpital a fait la même observation dimanche. Pelé, âgé de 82 ans, avait lui-même indiqué samedi se sentir "fort et plein d'espoir".



Ses deux filles ont également démenti dimanche les rumeurs faisant état d'une dégradation de son état de santé. "Nous sommes fatiguées de recevoir des condoléances", a également décrit Flavia Arantes à la chaîne Globo.

Si le Brésil et le monde du football trembent pour l'état de santé de Pelé, la sélection auriverde poursuivra sa route en Coupe du monde ce lundi (20h) avec un huitième de finale face à la Corée du Sud. "Nous prions pour votre santé, majesté", a posté sur Instagram Neymar, qui pourrait revenir après avoir manqué deux rencontres à cause d'une entorse de la cheville droite tandis que le sélectionneur Tite a transmis "l'affection" de l'ensemble de l'équipe.